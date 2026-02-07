臺胞長樂鄉村尋年記 田園嗨玩 舌尖團圓

「鄉親相愛一家人」迎新春聯誼活動。

5日，福建省福州市長樂區猴嶼鄉里歡聲笑語、年味濃濃。由福州市臺聯主辦的「鄉親相愛一家人」迎新春聯誼活動在此開展熱鬧，百餘名在榕台商、臺胞與兩岸婚姻家庭代表齊聚美麗鄉村，提前共迎丙午馬年。

田園間，臺胞們手提菜籃，親手採摘新鮮蔬菜；牧場旁，大家與鴕鳥嬉戲、追趕土雞，感受鄉村產業的活力。灶台前，包春捲、炸油餅、煮鍋邊，地道的福州年食一樣不少。眾人圍坐共用全豬宴，炊煙裊裊、火焰躍動，舌尖上的共同記憶，讓「一樣的年味」化作濃濃鄉情。

午後，臺胞們走進國家級生態鄉鎮猴嶼鄉，探訪科普教育基地，漫步閩江河口濕地步道，在鷺鳥翩飛、蘆葦搖曳的自然畫卷中，感受大陸鄉村的生態之美。一天的行程，從田園到濕地，從動手勞作到漫步交流，親情在綠水青山間自然流淌。

這場迎新活動，不僅是一場親情的雙向奔赴，更為新一年的兩岸交流寫下了暖意融融的開篇。臺胞們帶著收穫與笑容相約：親情不斷線，明年再相聚！