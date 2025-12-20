臺船52週年慶園遊會 「奮進魔鬼魚號」亮相人氣夯

記者張雅淳／綜合報導

臺灣國際造船股份有限公司（以下簡稱臺船公司，股號：2208）以「海洋榮耀・齊聚同心」為主題，今（20）日於高雄總公司舉辦52週年慶活動。上午9時起雖間歇飄雨，仍吸引各界來賓熱情到場，並把握機會近距離接觸臺船公司自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號」，現場氣氛熱絡。

活動由臺船公司董事長陳政宏率同總經理蔡坤宗及各級主管接待來賓，包含高雄在地立法委員李昆澤、柯志恩、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑等人，以及市議員曾麗燕、陳麗娜、黃彥毓，另有勞工局長江建興代表陳市長出席同樂。臺船公司期盼透過年度廠慶，讓大眾認識造船產業、支持臺船公司，並感受員工為國家建造海巡艦與海軍艦艇的努力與榮耀。

此次週年慶園遊會活動規劃充實，一大早即有廠區慢跑，開場特別邀請高雄在地原住民舞蹈Fangcal青年團隊表演帶動現場氣氛，另有緊張刺激的拔河比賽、親子溫馨DIY活動，佐以現場設有90餘個攤位呈現多元特色風味小吃。

臺船公司表示，此次活動結合「特色美食、員工摸彩、接觸無人船、了解潛艦壓力殼原理」，可謂「匯聚知性、感性與動感」的親子園遊盛會，以體恤、感謝臺船公司員工、寶眷一整年的勤勞付出。

臺船公司總經理蔡坤宗與拔河比賽冠軍隊伍合影留念。（臺船公司提供）