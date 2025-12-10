臺英持續司法合作 完成第3件受刑人移交

法務部於十二月八日上午，順利將一名在我國服刑之英籍受刑人移交英國警官接返英國服刑。此為我國與英國簽署受刑人移交協議後，移交返回英國服刑的第三名英籍受刑人。

法務部在與「英國在台辦事處」密切合作下，共同協助在我國服刑之英國籍受刑人得以返回其母國執行剩餘刑期，除有利受刑人家屬就近探視外，亦有益於受刑人將來復歸社會，達刑罰特別預防之效。

本件英籍受刑人移交案，於今年二月間由英國在台辦事處透過外交部向法務部提出請求，經法務部「跨國移交受刑人審議小組」於十月廿三日決議同意移交。

為使本件受刑人移交順利進行，法務部持續與英方及相關單位聯繫並交換意見，多次召開工作會議，邀集英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、外交部、內政部移民署、法務部調查局國際事務處、桃園市調查處、法務部矯正署、桃園女子監獄及臺灣桃園地方檢察署等機關人員共同參與討論，擇定移交地點、安排戒護措施及規劃執行細節，以確保符合跨國移交受刑人執行之程序，終使本件受刑人移交於十二月八日順利完成。

為有助於外籍受刑人重返社會，並兼顧我司法主權，臺英兩國於一○五年四月簽署臺英受刑人移交協議，另亦與歐洲地區國家德國、波蘭、丹麥、瑞士等簽署受刑人移交協議，迄今已完成移交七名德籍受刑人、三名英籍受刑人、一名丹麥籍受刑人、一名波蘭籍受刑人及一名瑞士籍受刑人分別返回其等母國繼續服刑。法務部表示，將持續積極推動各項國際司法合作，與全球民主法治國家同行，共同實踐司法正義及兼顧人道關懷。