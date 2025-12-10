臺英持續司法合作 完成第3件受刑人移交

法務部於十二月八日，順利將一名在我國服刑之英籍受刑人移交英國警官接返英國服刑。此為我國與英國簽署受刑人移交協議後，移交返回英國服刑的第三名英籍受刑人。

法務部在與「英國在台辦事處」密切合作下，共同協助在我國服刑之英國籍受刑人得以返回其母國執行剩餘刑期。

除有利受刑人家屬就近探視外，亦有益於受刑人將來復歸社會，達刑罰特別預防之效。

本件英籍受刑人移交案，於今年二月間由英國在台辦事處透過外交部向法務部提出請求，經法務部「跨國移交受刑人審議小組」於十月廿三日決議同意移交

法務部表示，將持續積極推動各項國際司法合作，與全球民主法治國家同行，共同實踐司法正義及兼顧人道關懷。。