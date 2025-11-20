臺英攜手啟動在宅照護新科技

在經濟部產業技術司指導下，工研院與英格蘭國家醫療服務體系（NHS England）展開交流，將朝向技術整合、臨床驗證與制度對接等方面，共同打造具效率、可擴展的在宅照護科技解決方案。圖為工研院打造的「銀髮聚寶盆」智慧照護驗證試驗場域。

▲在經濟部產業技術司指導下，工研院與英格蘭國家醫療服務體系（NHS England）展開交流，將朝向技術整合、臨床驗證與制度對接等方面，共同打造具效率、可擴展的在宅照護科技解決方案。圖為工研院打造的「銀髮聚寶盆」智慧照護驗證試驗場域。

在全球高齡浪潮加速、各國醫療體系面臨轉型的關鍵時刻，在經濟部產業技術司指導下，工研院與英格蘭國家醫療服務體系NHS England首次展開高層交流，聚焦在宅照護議題，建立合作橋樑並探索合作可能。後續將就在宅科技、健康監測與長照模式等領域深化交流，為跨國示範場域與在宅照護科技奠定基礎。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞二十日表示，政府將啟動「在宅醫療科技推動計畫」，導入輕量化醫材、行動診療設備與智慧平台，提升在宅照護多元性、減輕醫護負擔，並以國際合作加速臺灣模式走向全球。NHS England每年服務五千五百萬名民眾，在高齡照護與在宅醫療具全球指標性。本次交流中，雙方就高齡人口增加、照護人力短缺與城鄉差距等挑戰，研擬未來在宅科技與長照模式的合作方向。

NHS England全球總監Ged Byrne指出，英國七十五歲以上族群普遍面臨多重慢性疾病，使在宅醫療科技成為提升效率的關鍵。臺灣在智慧穿戴、AI健康管理與居家感測等領域技術成熟，可與英國需求緊密銜接。

工研院表示，已規劃明年回訪英國進行技術交流，聚焦智慧在宅照護、健康監測、感測晶片與高齡科技服務模式。未來雙方將朝向技術整合、臨床驗證與制度對接，共同打造可擴展的在宅照護科技解決方案，樹立可複製的國際合作新標竿。