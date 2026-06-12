臺茶迎綠色商機 茶改場成功輔導首批「碳標籤」茶產品問世

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茶改場攜手台灣農林日月老茶廠，成功取得環境部核發之「自然農法台茶 8 號（阿薩姆紅茶）」產品碳足跡標籤。 (圖：茶改場提供)

▲茶改場攜手台灣農林日月老茶廠，成功取得環境部核發之「自然農法台茶 8 號（阿薩姆紅茶）」產品碳足跡標籤。 (圖：茶改場提供)

為因應全球淨零排放趨勢及推動農業永續發展，農業部茶及飲料作物改良場已成功輔導在地茶農(第七屆百大青農李冠毅)與茶企業(台灣農林日月老茶廠)完成茶葉產品碳足跡盤查並順利取得碳標籤，未來這些取得碳足跡標籤的臺灣優質茶，將是建立低碳生產體系重要里程碑，帶動臺灣茶產業邁向淨零轉型及全面提升國際競爭力。

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茶改場場長蘇宗振表示，碳足跡標籤制度為串聯生產端與消費端的重要橋梁，透過揭露產品生命週期碳排放資訊，不僅可引導農民優化栽培與製程管理，更能提升消費者對綠色產品的辨識度，進一步促進綠色消費行為。配合政府推動碳標籤納入綠色採購政策，未來具碳標籤之茶葉產品將具備更高市場競爭優勢，開創低碳農產品新商機。

茶改場指出，因茶葉生產過程涵蓋栽培管理、採收、製茶、包裝及運輸等多個階段，導致碳排放來源顯得複雜，為協助業者順利導入碳足跡制度，該場提供「一站式輔導服務」，從最基礎的盤查邊界設定、數據蒐集、排放係數應用及文件撰寫等，大幅降低申請門檻與成本負擔。同時，透過該場專家的實地示範與教育訓練，輔導茶農優化施肥管理、節能製程與資材使用效率，從源頭減少碳排放，建立具可操作性與可複製性的低碳生產模式，更可擴散至各主要茶區。

茶改場進一步說明，取得碳標籤不僅是環境責任的展現，更是品牌價值的提升。透過碳足跡資訊揭露，讓消費者能以具體數據選擇低碳產品，促進市場朝永續方向發展。未來將持續串聯產銷體系，結合通路與品牌行銷，強化「低碳茶」形象，打造具國際競爭力的綠色供應鏈。此外，配合政府推動綠色消費政策，預計將擴大低碳農產品需求，形成正向循環，讓生產端減碳成果能在市場端獲得實質回饋，提升農民投入意願。

茶改場最後強調，面對氣候變遷的嚴峻挑戰，茶產業轉型已刻不容緩。未來將持續深化跨部會合作，整合技術輔導、政策資源與產業力量，推動更多茶葉產品取得碳標籤，並發展減碳增匯技術與管理模式，協助產業降低環境衝擊，期待透過碳足跡盤查與標籤制度的推動，帶領臺灣茶產業邁向「淨零農業」的新里程碑，為消費者提供兼具品質與環境價值的優質好茶。