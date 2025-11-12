臺荷經濟對話會議 深化雙邊關鍵領域合作

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部今（13）日表示，經濟部次長江文若11日於荷蘭海牙與荷蘭外交部對外經濟關係總司長共同主持「臺荷經濟對話會議」，雙方討論臺灣與荷蘭間重要經貿議題。面對近來的經貿情勢挑戰，經濟部將持續協助廠商立足臺灣，布局全球，結合臺灣在高科技製造、研發與供應鏈管理的優勢，打造「世界的臺灣」。

經濟部指出，荷蘭長期以來是臺灣在歐盟地區的重要經貿夥伴，尤其荷蘭企業在臺灣的投入，促進臺灣半導體、綠能等產業穩健發展、新興技術的創新升級，雙方可發揮互補優勢，共同打造具信賴及韌性的供應鏈。

江文若於會中分享國際與臺灣經濟展望及主要經貿政策發展方向，面對近來的經貿情勢挑戰，經濟部將持續協助廠商立足臺灣，布局全球，結合臺灣在高科技製造、研發與供應鏈管理的優勢，打造「世界的臺灣」

此外，江文若此行也與在荷臺商進行座談，了解投資營運情形及所需協助，同時拜訪荷蘭的重要半導體廠商，鼓勵業者來臺擴大投資，以利政府營造更有利的經商環境。

經濟部說，臺荷蘭經貿關係緊密，荷蘭為臺灣在歐盟的第二大貿易夥伴，以及最大的投資來源國。2024年，臺灣與荷蘭雙邊貿易總額為147億2,757萬美元。在投資部分，截至2025年9月止，荷蘭來臺投資達388億美元。