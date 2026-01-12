臺荷重要代表齊聚臺中 以城市騎乘交流自行車文化

（生活中心／綜合報導）自行車文化探索館與荷蘭在台辦事處今（12）日於臺中共同舉辦「城市在雙輪之間｜臺荷城市自行車文化交流騎乘」，邀集荷蘭與臺中市政府代表、產業與文化單位，透過實際騎乘走入城市，體驗臺中以自行車串連生活、文化場域與產業聚落的城市樣貌，深化臺荷之間在自行車文化上的交流與連結。

圖／臺中市政府副市長鄭照新（左六）、荷蘭在台辦事處代表（左七）及巨大集團執行長劉素娟（右六）、自行車文化探索館營運總監汪家灝等貴賓，於臺中勤美洲際酒店前共同參與「城市在雙輪之間」騎乘交流開場儀式。（自行車文化探索館提供）

以騎乘取代傳統參訪｜臺荷代表實地體驗城市自行車文化

本次活動由捷安特旅遊專業團隊帶隊，自臺中勤美洲際酒店出發，沿草悟道騎乘，行經綠美圖等重要城市節點，最終抵達自行車文化探索館。活動開場由荷蘭在台辦事處代表致贈《A Cyclist’s Guide to Taiwan》一書予與會貴賓，象徵從「閱讀臺灣的騎乘風景」到「實際走進城市」，以雙輪作為臺荷之間的共同語言，交流城市自行車文化與生活方式。

臺中市政府副市長鄭照新表示，臺中持續推動自行車道與友善騎行環境建設，期盼透過國際交流，讓更多城市以自行車作為認識臺中的方式。《A Cyclist’s Guide to Taiwan》收錄 50 條路線與美食，也包含臺中路線；他形容這本書就像「寫給自行車騎士的指南」，若米其林是公路美食寶典，這本書就是「自行車版的米其林」。

城市節點串成生活風景｜看見臺中騎行文化底蘊

騎乘路線串連草悟道與綠美圖等城市公共空間，展現臺中如何將綠帶、文化場館與市民生活自然融合，形塑適合騎乘探索的城市節奏。

透過騎乘交流，來自荷蘭的代表實際感受臺中以自行車作為日常移動方式的便利與生活氛圍。這也凸顯臺中在城市治理與文化發展上，對友善騎行環境的長期投入。

圖／荷蘭在台辦事處貴賓，在捷安特旅遊專業團隊帶領下從臺中勤美洲際酒店出發，沿草悟道騎乘，行經綠美圖等重要城市節點，最終抵達自行車文化探索館。（自行車文化探索館提供）

騎向自行車王國核心｜探索館展現產業與城市的國際對話

活動最終抵達自行車文化探索館，作為本次交流騎乘的終點，也象徵臺灣自行車文化與產業能量的核心場域。

巨大集團執行長劉素娟指出，自行車不僅是臺灣重要的產業基礎，更是一種連結城市、文化與永續生活的方式。她得知荷蘭夫妻來臺5年整理出 50 條經典騎乘路線深受感動，坦言自己在臺灣多年熟悉的路線「還不到 20 條」，因此非常期待此次交流活動，盼讓更多人體會騎車貼近城市的美好。

自行車文化探索館營運總監汪家灝表示，透過實際騎乘交流，讓荷蘭代表親身感受臺灣自行車文化與產業實力，深化臺荷友好關係。他也提到，探索館倡議「騎單車遊百館」，盼串連更多博物館與文化據點，讓騎乘成為認識臺灣與城市文化的方式。

圖／荷蘭代表專注聆聽自行車文化探索館導覽，深入了解自行車的歷史與未來。（自行車文化探索館提供）

「城市在雙輪之間｜臺荷城市自行車文化交流騎乘」不僅是一場活動，更是一段以自行車為媒介的城市對話。透過移動、交流與文化場館的串連，臺中向國際展現其結合產業聚落、文化底蘊與生活品質的城市樣貌，也再次凸顯自行車在未來城市發展中的關鍵角色

自行車文化探索館Cycling Culture Museum

週一至週日 09：00~17：00（週三休館）

04-2462-7979｜台中市西屯區東大路一段997號｜www.cyclingmuseum.com.tw

