臺菲部長級科技委員會落幕 強化科研合作關係

記者郭曉蓓／臺北報導

國科會今（11）日指出，第9屆臺菲部長級聯合科技委員會日前在臺北召開，會中決議通過2026年執行的5件臺菲雙邊研究計畫，以及討論2026年度的計畫徵件重點領域及工作時程，藉由雙方學者共同執行研究計畫，以強化科研合作關係。

國科會說明，第9屆臺菲部長級聯合科技委員會在12月8日召開，由國科會主委吳誠文與菲律賓科技部部長Renato U. Solidum Jr.共同主持，檢視臺菲雙邊之科研合作計畫成果及討論未來合作方向；會後由駐菲代表處大使周民淦與馬尼拉駐臺辦事處代表Corazon A. Padiernos共同簽署會議紀錄。

廣告 廣告

吳誠文在開幕致詞表示，臺菲有多年的科技合作歷史，相似的天然災害讓雙方建立了堅實的合作基礎，近年來的夥伴關係有助於深化彼此科技創新的能量，共同面對未來全球氣候變遷挑戰。臺菲自簽約以來已合作逾17年，自2007年起分別在臺灣及菲律賓輪流舉辦部長級與次長級年會，今年由臺灣主辦，菲國科技部部長Solidum線上視訊、次長Leah J. Buendia率代表團共8人來臺出席。

國科會指出，此次臺菲年會的4大主軸，包括「火山、海洋、颱風暨地震（VOTE）」、「醫療、農業、人才培訓（ HAT）」、「臺菲雙邊研究計畫（JRP）」及「臺菲三明治計畫（SSP）」。會中雙方檢視VOTE第三期4件計畫及HAT第二期5件計畫的執行進度，邀請計畫執行學者於會中進行簡報，並於會中決議通過2026年執行的5件臺菲雙邊研究計畫，以及討論2026年度的計畫徵件重點領域及工作時程，藉由雙方學者共同執行研究計畫，以強化科研合作關係。

此外，雙方也於會議中檢視「臺菲三明治獎學金計畫」辦理情形，期待藉由延攬菲律賓青年研究人才來臺參與研究，建立雙方科研領域的人才鏈結。

訪團此行也前往新竹參訪台積電創新館，進一步了解台積電發展歷史及研發成果，並參訪國科會轄下國家太空中心及國研院臺灣半導體研究中心等科研機構，深化雙方科技領域的意見交流。

第9屆臺菲部長級聯合科技委員會由國科會主委吳誠文與菲律賓科技部部長Renato U. Solidum Jr.共同主持，檢視臺菲雙邊科研合作計畫成果及討論未來合作方向。（國科會提供）

駐菲代表處大使周民淦(前排右2)與馬尼拉駐臺辦事處代表Corazon A. Padiernos(前排左2)共同簽署會議紀錄。（國科會提供）