臺藝大前警匪追逐！ 通緝情侶拒檢飆2公里

在新北市臺藝大附近，一場驚險的警匪追逐戲碼引發關注。一對毒品通緝犯情侶因綠燈不前進而被警方注意，擔心身分曝光而拒絕接受檢查並逃逸，在學區內飆車約2公里後終被警方攔截逮捕。這對逃亡一年多的情侶將分別面臨3年及6年刑期，此次在大學區域的逃亡行動最終以失敗告終，兩人恐怕要等出獄後才能再相見。

這起驚險追逐事件發生在11日下午4點多，地點就在新北市台藝大學區。當時一輛車在綠燈亮起後卻不前進，引起警方注意欲上前攔查，駕駛卻突然加速逃離現場。更令人擔憂的是，事發時正值下課時間，路上車輛眾多，這對情侶仍沿著學區瘋狂飆車一圈，總計逃逸了約2公里距離。

在逃逸過程中，駕駛一度試圖跨越雙黃線繼續逃跑，但可能因看到公車而突然減速，警方立即把握時機衝到前方阻擋去路，成功將這對情侶逮捕。整個圍捕過程就在馬路中央上演，畫面相當驚險。

駕駛起初一度不理會女警的喝止，繼續坐在駕駛座裝作若無其事。直到警察掏出警棍並強行打開車門，才將他拉下車並壓制在地。而穿著背心的女子則是他的女友，當時坐在副駕駛座，兩人一同上演這場大逃亡。

經查，這對情侶都是毒品通緝犯，女方需服刑3年，男方則需服刑6年。他們在逃亡躲藏了一年多後，這次在大學附近引起騷動，最終仍無法逃脫法網。這對情侶恐怕要等到出獄後才能再次相見。

