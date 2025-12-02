臺藝大奪「MATA獎」首獎 紀錄阿美族青年返鄉

記者黃朝琴／臺北報導

教育部第12屆MATA獎今（2）日舉行頒獎典禮，這項以原住民族為主題競賽，包括大專主題影音、高中拍片企劃兩類，今年以「Tunaw」為主題，邵族語中是指努力專注、全力以赴，總獎金達81萬元，最後有64名學生、21件作品獲獎。臺灣藝術大學團隊《織加歌》紀錄片，呈現1名都市長大的阿美族青年，返鄉傳承苧麻織布手工藝、原住民族歌謠，試圖在傳統與現代間找到平衡，獲得紀錄片首獎。

大專組紀錄片類部份，臺藝大團隊作品《織加歌》奪得首獎，製作團隊包括葉安芸、李泓、謝宗哲、陳昱綺，拍攝1名從小在都臺北長大的阿美族青年的返鄉歷程，致力找回七腳川溪口部落（花蓮縣）過去的集體記憶。

《織加歌》導演葉安芸表示，拍攝期間，她也遇到一些創作上的迷惘，因緣際會和影片主角相約，回花蓮投入地方創生。約半年的過程中，他們不只是拍攝者與被拍攝者，也互相鼓勵，共同經歷了一段生命歷程。

葉安芸提到，她不是原住民，但部落的人也把她當成家人一樣，願意分享他們的故事、祭典、歌謠。而故事主角從小在都市長大，回到部落也有許多要適應的地方，影片紀錄了痛苦不堪的一面，讓葉安芸一度面臨道德困境。然而，影片主角卻告訴她，因為有葉安芸拿著相機陪伴，她才更有勇氣去做這些事情。

大專非紀錄片組部份，臺北教育大學陳威廷、東華大學賴仕學的作品《粉紅豬勇士》奪得首獎，紀錄1名原住民青少年以直播殺豬來證明自己的勇氣，卻被同學挑剔殺的是飼養的白豬，而不是刻板印象中的山豬。

評審團成員Pisuy Masaw提及，這次報名MATA獎的參賽者中，約3分之1並非原住民，但都能秉持尊重審慎的態度，在田野調查中爬梳文獻資料，展現跨族群之間彼此理解與深度對話的可能。

教育部長鄭英耀表示，MATA獎歷屆得獎影片，都是「全民原教」的寶貴資源，也就是讓所有人都學習原民文化，而非只有原住民，現在已有很多老師，都運用這些影片素材，帶領學生認識多元史觀、獵人文化、都市原住民等議題。他要為所有參與者致上最高的敬意，感謝他們為復振原住民文化的付出。