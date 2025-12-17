臺虎首間「全天候餐酒館」進駐臺南！啤酒、漢堡、咖啡，從中午一路喝到半夜！

（圖／加七攝）

臺虎精釀正式落腳臺南西門商圈，品牌首間「全天候餐飲店」將於 12 月 20 日開幕。選址鄰近新光三越小西門，大片落地窗把街區的陽光、人聲與流動節奏引入室內，讓餐廳不只是用餐空間，而是自然融入城市日常的一部分。

繼八月與 T.C.R.C. 合作打造 GIDDY 後，臺虎再次來到臺南，這回不只帶來熟悉的精釀啤酒與經典菜色，而是完整呈現一種貼近在地的 all-day dining 體驗。空間設計以「開放與呼吸」為核心，延續臺虎門市一貫的木質調性與細節語彙，包括啜飲室大安吧檯下的拼接木塊元素，同時融入臺南更為從容的城市氣息。半開放式落地窗模糊了室內與街道的界線，用餐時能感受到街區的日常流動，讓餐廳成為城市風景的一部分。

菜單設計則以「熟悉卻新鮮」為主軸，一方面集結臺虎歷年最受歡迎的經典料理，另一方面也為臺南推出專屬限定菜色。像是臺北、臺中門市人氣極高、曾入選《500碗》的 Smash Burger 手工漢堡，以及香氣濃郁的窯烤披薩，都是老朋友般的存在；而臺南限定料理中，臺虎共同創辦人 Chris 特別為帶骨牛小排研發的自製醃料，搭配主廚長時間熬煮的洋蔥沾醬，成為菜單上的亮點之一。此外，簡單卻迷人的法式可麗餅，也為全天候餐飲體驗增添輕鬆愜意的選擇。

（圖／加七攝）

為了迎接臺虎臺南的正式登場，開幕當天也準備了一系列限定快閃活動。12 月 20 日中午開始營業後，將限量推出「路過就免費送」的臺虎嗨啤招待（亦可更換為熱或冰美式），成為城市與臺虎初次相遇的小驚喜。當日前 25 組內用客人，不論訂位或現場候位，每組每位都能免費享用一杯生啤，作為開幕見面禮。現場同時設有扭蛋抽獎活動，從臺虎白金麻將組到餐飲抵用券，人人有獎、氣氛輕鬆熱鬧。開幕後至 2026 年 1 月 31 日期間，刷國泰世華 CUBE 卡消費還可享 9 折優惠，讓初登場的臺虎臺南，從第一天起就充滿驚喜與歡迎感。

（圖／臺虎提供）

當品牌選擇放慢腳步，讓空間成為生活的一部分，這樣的思考也不只發生在臺南。創立於雲林虎尾的地瓜糕點品牌「虎珍堂」，同樣以土地為起點，將家鄉特產轉化為當代甜點語言。創辦人以地瓜為靈感，研發出地瓜乳酪蛋糕、地瓜牛軋糖等系列產品，讓樸實食材跳脫傳統印象。近期更將一座近百年歷史的三合院改造為會「呼吸」的文化院落——「森之院」，距離高鐵雲林站僅約五分鐘車程，成為品牌第三間門市，也推出如「誠興號地瓜豆腐冰」、「虎尾巴」等限定甜點，讓地方風土透過空間與味道，被重新感受。

（圖／虎珍堂提供）

INFO

臺虎臺南

地址：臺南市中西區西門路一段660號1樓D室

營業時間：週一至週四：12:00–00:00

週五、週六：12:00–01:00

週日：12:00–00:00

虎珍堂 森之院

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里31號

營業時間：10:00-18:00



※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

