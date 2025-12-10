臺西分局辦高齡交通座談 推防禦駕駛與正確配備觀念

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】面對高齡者交通事故比例逐年偏高的現況，臺西分局積極推動社區交通安全教育，日前受邀前往蚊港社區發展協會舉辦高齡者交通安全座談會，透過簡報、手板示範與案例分享，引導長者理解自身在交通環境中的風險與防護方法。

警方指出，高齡者因行動反應變慢、視力與聽力退化等因素，在馬路上更容易遭遇意外，因此建立正確的交通安全觀念至關重要。座談會中，員警以淺顯易懂的方式，講解行人過馬路步驟、自行車照明設備的重要性，並提醒長者在低光源時段外出務必增加自身辨識度，例如穿戴反光配件、亮色衣物等，提高駕駛人注意。

針對機車安全部分，員警強調「安全帽不是有戴就好」，正確配戴包含選擇合格帽款、確實繫緊扣環、確認帽帶固定，以提升保護力。員警也提醒，不少長者習慣配戴防風布帽，但該類帽款僅具保暖與遮風功能，無法在事故中提供任何保護。

活動中最受長者關注的環節，是邀請曾發生交通事故的民眾分享經驗，許多長輩從中體會到「防禦駕駛」的重要性。警方強調，防禦駕駛並非單純遵守規則，而是要「看見風險、提前避免」，藉此減少事故發生機率。

臺西分局表示，未來將持續結合地方社區、老人會及政府單位加強宣導，同時落實取締重大交通違規行為，如不停讓行人、闖紅燈、酒駕及超速等，營造更安全的道路使用環境。警方也呼籲長者將交通安全視為日常習慣，讓每一次外出都能平安返家。（照片／臺西分局提供）