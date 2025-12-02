臺西四湖警智慧尋人化解虛驚，婦人平安回家。(記者劉春生攝）

「警察先生拜託幫幫我找人！」日前十時許，臺西分局四湖分駐所接獲民眾報案表示，早上父母因意見不合在言語上有爭吵，家庭氣氛降到谷底，媽媽心情不佳獨自騎著機車離家未歸，家人擔心她發生危險請警方幫忙找人。

警方安撫男子緊張情緒，問清楚事件始末，依據報案人提供的線索逐一搜尋，員警詢問與婦人平時有來往的友人，皆表示未見到婦人蹤跡，警車在村里內穿街走巷，附近的空屋、涼亭與公園都不放過，仔細詢問附近住戶是否見過婦人，都搖搖頭表示沒見過。眼看時間一分一秒經過，擔心婦人發生意外，警方查詢資料發現婦人出現在臺西鄉，立即協請臺西所協尋但未有收穫，警員陳裕宏、黃伊君靈機一動以報案人手機撥打電話，動之以情、說之以理勸她：「妳忍心讓兒子擔憂嗎？」成功解開婦人心結，回到警所與兒子會合平安回家。

報案人感謝員警熱心找人，化解一場虛驚，臺西分局肯定四湖所員警積極助人，機警智慧找到離家的婦人，阻止可能發生的憾事。