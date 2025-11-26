臺西新住民烘焙共學添「廉政味」 防詐教育走入社區更接地氣

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣臺西區新住民社區服務據點於11月26日在崙豐部落多功能綜合活動中心舉辦「新住民防詐烘焙共學」課程，活動現場洋溢著烘焙香氣，也同步融合「廉政風味」。此次課程由新住民據點主任李碧雲規劃，並邀請臺西鄉公所政風室到場宣導，使民眾在學習揉麵、烘焙與包裝技巧的同時，也吸收防詐與廉潔誠信的重要觀念，活動受到社區一致好評。

臺西公所政風室舉實際案例說明詐騙手法。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

臺西區新住民社區服務據點長期致力於照顧新住民、促進文化交流與社區互動，透過多元課程協助新住民拓展人際網絡、減少孤立感，也鼓勵社區志願服務，提升地方包容度與多元性。李碧雲表示，本次活動結合實務技能與廉潔教育，希望讓誠信價值在社區深根發芽，未來將持續攜手政風單位推動相關課程，讓廉政文化與地方發展並行。

課程中，臺西鄉公所政風室主任陳大中特別提醒，新住民朋友近期常遇見與「普發現金一萬元」相關的詐騙陷阱。真正的普發現金已於11月5日啟動官方網站登記，但詐騙集團常以相似網址或偽冒官方圖像混淆視聽，誘騙民眾填寫個人資料。他強調，務必記得「三多」與「三不」原則：多問、多查、多確定；不信、不理、不轉帳。例如白天在家的長輩若收到不明的「貨到付款」包裹，只要先核實來源即可避免受騙。

臺西鄉公所政風室主任陳大中介紹今年最新施行的公益揭弊者保護法。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

此外，陳大中也向民眾介紹今年7月22日正式上路的「公益揭弊者保護法」。他說，揭弊者依法可獲得身分保密、工作保障與人身安全保護，相關制度日益健全，期盼大家遇到不法情事能勇敢舉報、守護公平正義，無須擔心報復或風險。

臺西公所政風室此次在新住民課程中，還以實際案例介紹詐騙手法，並說明防詐的「四不守則」，強化民眾對常見詐騙模式的辨識能力。透過寓教於樂的烘焙課程，防詐教育成功在溫馨的學習氛圍中滲透進每位參與者的生活中。

