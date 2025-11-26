臺西新住民烘焙共學添「廉政味」 防詐教育走入社區更接地氣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣臺西區新住民社區服務據點於11月26日在崙豐部落多功能綜合活動中心舉辦「新住民防詐烘焙共學」課程，活動現場洋溢著烘焙香氣，也同步融合「廉政風味」。此次課程由新住民據點主任李碧雲規劃，並邀請臺西鄉公所政風室到場宣導，使民眾在學習揉麵、烘焙與包裝技巧的同時，也吸收防詐與廉潔誠信的重要觀念，活動受到社區一致好評。
臺西區新住民社區服務據點長期致力於照顧新住民、促進文化交流與社區互動，透過多元課程協助新住民拓展人際網絡、減少孤立感，也鼓勵社區志願服務，提升地方包容度與多元性。李碧雲表示，本次活動結合實務技能與廉潔教育，希望讓誠信價值在社區深根發芽，未來將持續攜手政風單位推動相關課程，讓廉政文化與地方發展並行。
課程中，臺西鄉公所政風室主任陳大中特別提醒，新住民朋友近期常遇見與「普發現金一萬元」相關的詐騙陷阱。真正的普發現金已於11月5日啟動官方網站登記，但詐騙集團常以相似網址或偽冒官方圖像混淆視聽，誘騙民眾填寫個人資料。他強調，務必記得「三多」與「三不」原則：多問、多查、多確定；不信、不理、不轉帳。例如白天在家的長輩若收到不明的「貨到付款」包裹，只要先核實來源即可避免受騙。
此外，陳大中也向民眾介紹今年7月22日正式上路的「公益揭弊者保護法」。他說，揭弊者依法可獲得身分保密、工作保障與人身安全保護，相關制度日益健全，期盼大家遇到不法情事能勇敢舉報、守護公平正義，無須擔心報復或風險。
臺西公所政風室此次在新住民課程中，還以實際案例介紹詐騙手法，並說明防詐的「四不守則」，強化民眾對常見詐騙模式的辨識能力。透過寓教於樂的烘焙課程，防詐教育成功在溫馨的學習氛圍中滲透進每位參與者的生活中。
