臺西警守望相助隊訓練 強化反詐及協勤能力

臺西警辦理守望相助隊訓練，強化反詐及全民防衛動員意識。（記者劉春生攝）

▲臺西警辦理守望相助隊訓練，強化反詐及全民防衛動員意識。（記者劉春生攝）

雲林縣警察局臺西分局為精進守望相助隊巡守執勤技能，於日前晚間辦理一一四年下半年守望相助隊人員訓練加強各守望相助隊協勤能力、法律常識、防制交通事故及詐騙宣導，來自麥寮、東勢、臺西、四湖四鄉共十隊一百三十餘人參訓。

訓練中，臺西分局分享識詐、反毒等詐騙手法，提醒大家，詐騙集團日益猖狂，手法更不斷翻新，透由更貼近我們民眾的犯罪手段使大眾更容易在真偽間被混淆，網路科技發展加劇詐騙犯罪嚴重性，更請大家在鄰里間發揮協勤功能，宣導防詐觀念，警民一起動起來，共同打擊詐騙，才能守護人民的財產安全。除了靜態課程外，臺西分局並由交通小隊派員現場指導巡守隊員如何操作正確交通指揮手勢，可藉由指揮引導車輛行進的方向，以維持交通的順暢，且對於平時常見車禍態樣，如大型車輛的內輪差及車距安全方面做解說。

臺西分局分局長邱錦堂到場慰勉感謝守望相助隊巡守員平日協勤辛勞，並為各守望相助隊平時協助警方破獲案件及推行守望相助隊工作績優有功人員頒獎表揚。邱分局長表示守望相助隊員們平日執行勤務無私的付出，利用自己的時間投入治安維護協勤工作，當人們休息時，隊員們辛苦的穿梭大街小巷巡邏，協助投入夜間治安的維護工作，更填補現今社會警力的不足，有效維護地區治安平穩，守望相助隊是警察維護社區治安工作好夥伴，不單是警察的靠山，也是民眾的安全守護者，因「警力有限，民力無窮」期盼警民攜手合作，讓地區治安更平穩、交通更順暢，共同守護轄區治安。