臺西警方強化ATM周邊維安 多語宣導防詐守護普發領款潮

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】全民普發1萬元進入ATM領款階段，臺西地區17日迎來首波領款潮。為防堵詐騙針對民眾領款下手，臺西警分局加強在郵局周邊巡守，並由員警與警察志工共同向民眾進行現場反詐宣導，提升領款環境安全。

臺西派出所所長吳宇謙率領同仁在郵局外向民眾宣導普發現金的正確領取方式，提醒切勿相信「代領」、「保證金」或「高報酬投資」等話術。他強調，公務單位不會以電話或簡訊要求操作ATM或提供個資，任何要求匯款或填寫不明表單的行為皆屬詐騙。

廣告 廣告

值得一提的是，身穿越南傳統服飾的外籍警察志工以多語言協助宣導，成為現場焦點。志工以越南語向移工與新住民說明反詐重點，提醒只要收到普發現金相關電話或簡訊，一定要透過165或110查證，避免遭詐騙集團利用。她們親切的態度深受民眾肯定，並有效提升非本國籍民眾的警覺心。

臺西分局指出，普發1萬元網站「10000.gov.tw」上線後，不法分子大量利用假冒訊息詐取民眾個資，警方將持續加強巡邏與宣導，並呼籲民眾提高警覺，遇到疑似詐騙情形應立即通報，守護自身財產安全。（照片／臺西分局提供）