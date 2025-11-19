臺西警「東勢鄉親子健走」交通疏導 宣導行人交通安全

臺西警「東勢鄉親子健走活動」交通疏導，賣力宣導「行人交通安全」。（記者劉春生攝）

▲臺西警「東勢鄉親子健走活動」交通疏導，賣力宣導「行人交通安全」。（記者劉春生攝）

東勢鄉公所日前於東勢鄉賜安宮周邊道路，舉辦一一四年度親子健走文化活動，臺西分局為維護健走民眾交通安全，確保周邊道路交通順暢，一大早即動員警民力，全力投入交通疏導工作並賣力宣導行人交通安全觀念。

員警手持交通安全宣導手板，於健走隊伍經過路口時，提醒民眾行經路口要注意自身安全，穿越道路時依左看、右看、再左看順序小心觀察有無來車、小朋友要舉手過馬路增加能見度、過馬路時要走斑馬線（行穿線）等行人交通安全觀念，並當場引導民眾走斑馬線過馬路，讓民眾身體力「行」，走出「健康」的同時也能走出「安全」。

廣告 廣告

鄉公所為增加民眾行走的安全性，發給健走民眾螢光手環，員警也藉機提醒，清晨及傍晚天色昏暗，出門行走時，要穿明亮的服裝，配戴反光條等明亮物品，增加自身明亮度，打開手機手電筒功能，讓駕駛人看見自己，增加自身安全性，現場尚未配戴螢光手環的民眾，聽到員警的宣導後，紛紛主動的將螢光手環套在手腕，民眾對於員警的提醒紛紛稱讚「揪感心！」

臺西分局表示，健走有益身心健康，分局特別結合健走活動進行交通安全宣導，希望能夠寓教於樂，讓民眾能注意行人交通安全，同時也希望健走民眾能當場將學到的安全觀念立即身體力行，使行人交通安全觀念深植民心，讓大家能走出「健康」走出「安全」。