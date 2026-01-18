臺語新人小貞姐姐正式出道 首發新歌《百味人生》片尾金曲

記者周毓洵／臺北報導

臺語新人小貞姐姐正式踏入歌壇，出道首支作品「一世人疼你若性命」一推出，便獲選為三立八點檔《百味人生》片尾金曲，亮眼成績讓她一開口就被觀眾記住。溫暖旋律搭配戲劇播出後引發不少共鳴，音樂錄影帶也於今（18）日正式上線，為她的歌手身分揭開序幕。

小貞姐姐在踏入歌壇之前，曾是臺中百貨公司的專櫃小姐，當年業績亮眼、人緣極佳，更有「中正路一條花」的稱號。她笑說，當時每天開車上班，車子一停路邊就有排班計程車司機搶著幫忙泊車，至今想起仍覺得十分溫暖。

小貞姐姐新歌「一世人疼你若性命」由樂壇大師楊彩藝量身打造，是一首情感樸實卻深刻的台語對唱情歌，唱出戀人從思念、等待到相守一生的承諾。歌曲特別邀請資深演員朱永德合唱，兩人首度合作便培養出好默契。拍攝MV時，朱永德更以多年戲劇經驗陪戲、帶戲，讓首次挑戰演出的她能安心投入角色。

小貞姐姐感性表示，朱永德就像現場的「定心針」，給了她極大的安全感，也成為她完成首支音樂錄影帶的重要支柱。從百貨專櫃小姐，再到正式站上歌壇舞台，她用「一世人疼你若性命」唱出人生歷程，也唱進不少觀眾心裡。

小貞姐姐正式以歌手身分出道，首支作品「一世人疼你若性命」就成為三立八點檔《百味人生》片尾金曲。（小貞姐姐提供）

深演員朱永德（左）跨刀合唱並陪戲拍MV，讓小貞姐姐（右）直呼「像定心針一樣安心」。（小貞姐姐提供）