臺語輸入法App拜年 講吉祥話抽萬元紅包

記者黃朝琴／臺北報導

為提升使用本土語言的意願，教育部今年初正式上架「臺灣台語輸入法」App，民眾可用行動裝置發表臺語創作，App也導入語音辨識功能，能快速將語音轉化為文字，農曆春節期間從2月14日至3月3日（元宵節），民眾只要下載APP，並完成指定體驗任務，簡單4步輕鬆參加抽獎，有機會獲得最高新臺幣1萬元的商品禮券。

教育部今（12）日表示，「臺灣台語輸入法」App推出推廣抽獎活動，獎項包含商品禮券頭獎1萬元1名、二獎2000元5名、三獎1000元10名，以及參加獎200元50名。得獎名單4月2日公布至教育部全球資訊網，歡迎參加試手氣。

教育部指出，不少民眾在使用臺語時，常面臨「會說卻不知如何書寫」的問題。透過App，不需要背誦複雜的拼音規則，只要對著手機說，就能轉化為準確的臺語漢字。

過年期間，無論是想祝長輩「身體健康食百二」、「平安順序趁大錢」，都可運用App輕鬆實現，讓拜年訊息充滿臺灣特色。

為了讓大眾實際感受數位化輸入的便利，教育部邀請民眾參與「用臺灣臺語拜年」活動，只需簡單4步驟即可獲得抽獎資格。第一步，前往App Store或Google Play下載「臺灣台語輸入法」APP。第二步驟，使用APP內的「語音輸入」或「臺羅輸入」功能，傳送3句臺灣臺語吉祥話向親友拜年，注意若非吉祥話則不具抽獎資格。

第三步驟，將畫面截圖或錄影，公開分享至個人臉書、Instagram或Threads等社群平台，並加上標籤「#臺灣台語輸入法」。第四步驟，開啟APP，至「設定」→「意見回饋」中，回傳真實姓名、手機號碼、發文平臺與連結，即完成報名。詳細步驟可參考教育部網站。

科技結合傳統，讓拜年更有「臺」味，今年過年，不妨嘗試用長輩最熟悉的語言送上祝福，拉近彼此距離。無論是祝賀長輩「身體健康食百二（Sin-thé kiān-khong tsia̍h pah-jī）」，或是祝福好友「平安順序趁大錢（Pîng-an sūn-sī thàn-tuā-tsînn）」，都能透過APP輕鬆實現，讓拜年訊息充滿濃濃的臺灣特色，共同支持本土語言邁向數位化新紀元。

教育部「臺灣台語輸入法」APP，將口說臺語轉換文字，春節期間搭配拜年任務抽獎，最高可獲1萬元禮券紅包。（教育部提供）