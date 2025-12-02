臺越跨境聯手震撼緝毒 藝術燈暗藏「雙獅地球牌」海洛因52磚 市值逾2億元毒品被攔截於境外

【警政時報 徐煜勝/台北報導】臺灣與越南警方再度展現跨國合作的緝毒實力！刑事局與越南公安部密切交換情資，成功攔截以「藝術燈」偽裝、夾藏海洛因的跨境運毒集團，查獲雙獅地球牌海洛因磚52塊、總重19.875公斤，黑市價值超過新臺幣2億元。臺越警方聯手，讓毒品無法入境台灣一步。

警方於入境包裹中查獲海洛因磚。（記者徐煜勝翻攝）

跨境情資揭異常包裹 藝術燈底座竟暗藏毒磚

刑事局近期接獲越南、寮國警方通報，兩國陸續查獲以「藝術燈」名義報關的海洛因走私案件。臺越雙方進一步比對情資後，發現多件自越南寄往台灣的貨件行為高度異常，包含貨單號碼頻繁更換、申報內容均為燈具、家飾、收件人為泰、越籍人士而非本國居民、收件地址遍布各地連鎖店。

這些特徵完全符合刑事局大數據分析的高風險走私模式，專案小組立即報請橋頭地檢署李侃穎檢察官指揮偵辦。

拆封驚見52塊海洛因磚 毒販每組燈座可藏4磚

114年10月23日，專案小組會同關務署拆檢包裹，赫然發現藝術燈底座皆經特殊改造，可隱匿4塊海洛因磚。查扣包裹7箱、查獲藝術燈13座、查獲海洛因52磚、19.875公斤、查扣手機2支，警方表示，該集團改造技術高明，肉眼難辨，若未攔截成功，將有大量毒品流入台灣街頭。

收貨端多重偽裝 泰籍成員飛台領貨、入住旅館待交接

運毒集團為規避查緝，刻意採「多重混淆策略」，多次變更收件人名字、包裹寄至不同縣市連鎖店、包裹送達後刻意拖延領取時間。警方分析後研判，真正的收貨方式是由上游直接派遣泰籍成員來台領貨。泰籍犯嫌 MUO、SIO自泰國飛抵台灣後，立即前往貨運公司領包裹，再帶往旅館等待台灣本地成員取貨。

警方掌握動向後，全程蹲點蒐證，於犯嫌外出購物時將2名泰國籍男女嫌犯逮捕，並在旅館房內查到包裹已被拆封檢視。

延宕戰術奏效 迫使本地毒販現形再遭逮捕

專案小組為摸清整個毒網架構，採取「延後領貨」策略，讓上游無法得知包裹已落入警方手中。最終，台灣端收貨人被迫出面，警方成功再逮捕3名泰籍犯嫌，一舉瓦解運毒集團在台的收貨與轉運層級。

MUO、SIO等犯嫌經橋頭地院裁定羈押禁見，全案依《毒品危害防制條例》偵辦。

臺越反毒合作再深化 成功將毒品擋在國境外

刑事局表示，此案是落實行政院推動的「新世代反毒策略行動綱領」第三期重點—「佈建國際緝毒合作網、截毒於境外」的成功案例。

與越南公安部密切情資交換、與越南及寮國警方共同查緝，不僅展現我國警方的「硬實力」，更深化臺越之間的國際合作情誼。

警方強調未來將持續深化跨國合作，與國內外各緝毒機關建立更緊密的情報與聯合查緝機制，杜絕毒品入境，守護民眾健康。

