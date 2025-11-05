臺銀丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣 奔騰上市

絫臺銀「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」，適合收藏鑑賞及饋贈親友。

臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣之第7枚，以精心的設計展現駿馬雄壯奔騰的氣勢，適合收藏鑑賞及饋贈親友，限量5萬枚。本銀幣由臺灣土地銀行、中華郵政、華南銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行及瑞興銀行於11月3日同步發售，每枚售價新臺幣2,460元，是迎接馬年、應景收藏送禮的好選擇！

銀幣圖案主題「一馬當先」，描繪一匹英姿颯爽駿馬，快步奔馳於滿佈幸運草的曠野，展現出勇往直前、不屈不撓的精神。鍍金的駿馬以精緻浮雕工藝鐫刻出領先群倫、所向披靡之姿，充分體現奮發進取的精神風貌。馬蹄所至之處，飾以綠意盎然的白花三葉草，象徵福氣與好運綿延不絕，帶來幸運與希望，寓意得天獨厚、馬到成功。對照幣面精鑄等級特有的鏡面光澤，更加襯托出主題的立體感及精緻工藝效果，不僅象徵鴻運當頭、福氣相隨，更寄望新的一年能藉駿馬縱橫馳騁之勢，迎來「一馬當先、成功躍進」的嶄新篇章。

銀幣正面水果圖案取自張克齊先生之「荔枝」工筆畫作，寓意「大發利市」。畫作運用彩色印製工藝，將水果飽滿的姿態呈現在精鑄幣面上，增添其層次效果與色彩飽和感。上方雕刻現任大英國協領袖英國國王查爾斯三世肖像，幣面刻有重量「1oz」及銀幣成色「Ag999」等字樣。

銀幣放置於特別設計的透明壓克力雙面展示盒，可完美地呈現銀幣，既具保護功能又適合展示，做工精美，每枚都是匠心獨具的精美藝品。