臺銀人壽今年拚轉盈 加速數位化轉型

臺銀人壽董事長張志宏過去兩年多來致力於調整公司體質與數位化轉型，除了今（2026）年元旦順利接軌兩大國際制度，公司亦有望提前於今年虧轉盈，讓臺銀壽更有能力扮演好最受國人信任的人壽公司角色。

臺銀人壽是臺灣金控的子公司，也是國內壽險業唯一的國營人壽公司。張志宏9日率領經營團隊與媒體交流，他受訪時談到，今年最想做好的事是要賺錢，「我來這邊就是要賺錢，讓同仁的士氣提升。」隨著金管會宣布將允許壽險業單獨排除適用國際會計準則，允許AC項下的未避險債券匯兌損益可攤銷認列至公司損益，政策紅利加持下，臺銀壽虧轉盈的時程有望提前達陣。

轉盈有望提前達陣，今年至少賺四、五千萬

張志宏解釋，2022年8月他出任臺銀人壽董座後，臺銀壽有向財政部提交一份為期10年的財務與業務計畫，當時預估至少要5年，也就是最快2027年才有機會虧轉盈，但目前看來，隨著公司調整體質效益浮現，加上金管會持續宣布有助壽險業接軌的政策紅利，「今年理論上就可以賺錢了」。

廣告 廣告

張志宏說，保守估計，臺銀壽今年稅後純益有望達到四、五千萬元。

臺銀人壽風控長林聖倫(左起)、總稽核游惠錂、副總林鍚榮、董事長張志宏、總清理劉啟聖、法遵長何修蘭、代理主任秘書劉禹政，9日於媒體交流會上合影。(陳怡慈攝)

新台幣強升拖累，原本去年就該賺錢

受到美國總統川普宣布對等關稅影響，新台幣對美元去年5、6月間大幅升值，臺銀人壽當時光是匯損就將近140億元。張志宏說，「假設沒有川普之亂，我去年應該是賺錢的。」他說自己運氣不錯，來臺銀壽的這幾年，投資業務有賺錢，連帶讓商品設計較有競爭力。

臺銀壽今年目標利差益至少要賺50億元以上，目前保單平均預定利率為3.06%，責任準備金利率6%以上的保單約占25%，可投資資產約4800億元，「扣掉舊保單的成本，還要賺50億，不容易。」

張志宏說，臺銀人壽幣別錯配嚴重，以往新台幣每升值1元，臺銀壽的匯損約40億元，金管會的外匯避險會計政策有助公司減輕匯損壓力。以去年為例，臺銀壽花了快50億元做避險，今年開始，可以把每年預估減少的20%避險支出，也就是約10億元用來厚實外匯價格變動準備金，臺銀壽的外準金餘額目前有30幾億元。

我國保險業今年元旦接軌兩大國際制度，保險公司的資產可以有一次重分類的機會，張志宏說，臺銀人壽的美元債券原本全部擺在AC項下，本次重分類後，大概有19%改放到OCI項下。另外，臺銀壽的新台幣金融資產，90%放在OCI項下，以與負債結構匹配。

改善幣別錯配，今年強攻美元保單

為了改善幣別錯配的現象，張志宏說，美元保單仍是臺銀人壽今年首要商品開發方向，臺銀壽的通路70幾%來自銀行，包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、彰化銀行，考量銀行理專對銷售儲蓄型商品較具熱忱，將持續推出儲蓄性質或保障性質的美元利變壽險或美元定期養老險。

傳統保經代通路方面，張志宏說，新冠肺炎疫情那3年，臺銀人壽跟傳統保經代通路斷了線，目前僅剩大誠保經、錠嵂保經等少數合作夥伴，傳統保經代通路的業績占比不高，「我來之後就是要趕快跟他們恢復關係。關係要破很容易，重新建立很辛苦。」

今年 FYP 目標 100 億，新契約 CSM 目標 55 億

臺銀人壽去年第四季推出美元儲蓄型保單「美添固美元養老保險」，短短3個月賣了新台幣將近20億元，為近年罕見的好成績。張志宏說，臺銀壽目前歸戶後的保戶人數將近70萬人，未來將在臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠媛的領導下，持續提高協銷力道，例如，臺銀的房貸客戶投保臺銀壽的房貸壽險比率僅10幾%，希望有所提升。

張志宏說，臺銀人壽今年初年度保費（FYP）目標100億元，新契約CSM（服務合約邊際，主要來自死差益與費差益的折現值）目標55億元。因應接軌，壽險業紛紛追求CSM，但張志宏提醒，只重視CSM、不重視FYP，這也是不好的，CSM只是保險本業的利潤而已，保險公司經營要好，「不能只靠核保利潤，投資那邊也很重要，所以要均衡。」

張董力推數位化， 2 年做 23 個大系統

臺銀人壽目前約480人，其中180人為約聘，因應公司遇缺不補、人力不足，張志宏力推數位化轉型。過去兩年多來，臺銀壽做了23個大系統的案子，在財務、核保與理賠等三個部門導入流程機器人（RPA），取代日常人工作業，一改過往數位化落後，對工作效率也有所助益。

張志宏說，臺銀人壽去年做了一個AI智能客服，先把AI當成客服人員的助理，譬如，當客戶打電話進來，先透過語音辨識把客戶的口語轉成文字，接著抓出重點，再從核心系統抓出客戶的投保資料，協助客服人員答覆客戶的各種需求。

別小看這件事，張志宏說，光是確認規格，包括資料要建置在雲端還是地端，就討論了快一年。若擺在雲端，根據金管會的資料委外規定，為確保客戶個資與商業機密，必須採取核准制，「所以單單雲端或地端，我們就討論很久。」

總預算卡立院怎麼辦？ 150 億現增款不急

張志宏說，臺銀人壽向財政部提交的10年計畫，包括財務、業務、投資、數位化等目標，截至目前都有達到。隨著臺銀壽財務體質漸入佳境，公司也以接軌後ICS比率（資本適足率）可有125%向金管會申請5年加速攤提的過渡性措施。臺銀壽有請顧問公司幫忙做預測，假設今年規劃的150億元現金增資能夠順利在立法院獲得通過並且資金到位，理論上增資完這次之後，臺銀壽就不用再增資了。

媒體問，朝野對峙下，要是150億元無法隨著中央政府總預算在立院審查過關怎麼辦？張志宏說，150億元現增規劃為臺銀人壽在去年新台幣大幅升值到29塊多，很悲觀的經濟情勢下所做的保守預估。隨著經濟情勢回穩，加上金管會釋出外匯避險的會計紅利，「我覺得我們這150億其實不用那麼急了」。

他指出，即便今年沒有150億元，也還好，但若能有150億元，根據今年元旦資料設算，臺銀人壽將可以抵禦台股大盤指數30%的跌幅。也就是說，倘若有150億元現增款，台股就算崩跌30%，臺銀壽的ICS比率都可以維持在法定下限100%以上。

團險個案不續保？陳情人不願繳保費

另外，立委黃國昌7日質詢金管會主委彭金隆，說接到檢舉，臺銀人壽發現團體險的個別被保險人罹癌後就不予續保。張志宏說，那是誤會，已經向黃國昌說明，主因該案的陳情人不願意繳保費，所以無法恢復癌症險的保障。保險不能用贈送的，如果沒繳保費就予以復效，會有契約上的問題。

更多風傳媒報導

