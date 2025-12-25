臺銀展現信託領航力 勇奪Trust Award三大獎
【記者郭襄陽台北報導】臺灣銀行以卓越的信託專業與創新服務實力，再度於工商時報主辦之2025《Trust Award》多元信託創新獎脫穎而出，榮獲「最佳公益信託創新獎」金質獎、「最佳信託宣導獎」金質獎及「最佳都更危老信託獎」優質獎，其中「最佳公益信託創新奬」更是連續五年蟬聯金質獎榮耀。
讓科技擁抱公益全方位擴大信託影響力
臺灣銀行承作公益信託業務歷史悠久，秉持「取之於社會、用之於社會」的初衷，佐理企業與個人以公益信託資助人工智慧（AI）技術的運用，建立高齡陪伴到日常照料之遠距居家照護，大幅減輕第一線人員負荷，提升照護效率，深化長照與社會福利之發展；此外，藉公益信託之力支持智慧型健康管理系統的開發，為銀髮族打造適齡運動策略，充分展現公益信託不僅是實踐社會責任的重要橋樑，更能與時俱進成為推動科技服務社會的強大引擎。
深化全民信託素養建立金融教育新模式
因應世代交替，跨年齡、跨行業民眾的生活形態迥異，臺灣銀行以「讓民眾真正理解並使用信託」為核心理念，輔以多元行銷策略推動信託觀念，除傳統實體宣導方式外，並順應數位的潮流，運用線上動態廣告網頁、Facebook廣宣貼文、LINE官方帳號的各式推播，更創新錄製安養信託短影音及互動遊戲，將複雜的信託概念生活化、淺顯化，協助民眾理解防詐守護、資產保全、安養照護、財產傳承等議題，落實普惠金融精神。
助攻老屋重建共築活力都市新住宅
臺灣位處地震帶且都市地區人口密度極高，為強化都市機能、降低災害風險，政府積極推動都市更新計畫，臺灣銀行更是責無旁貸地全力滿足住戶完成重建需求，跨部門組成「都更金融小組」，提供從都市更新整合期間的融資、信託服務，到工程興建期間搭配建築經理公司定期進度查核等一條龍服務，並突破傳統作業模式，導入分戶投資管理系統，協助地主活化信託資金，增加收益。臺灣銀行透過嚴謹的資金控管、透明化資訊揭露與流程管理，建立地主、建商與住戶互信基礎，促進整體重建效率，帶動居住環境改善與城市更新動能，賦予城市新的生命與活力。
本次獲獎不僅展現臺灣銀行深耕信託領域的豐沛能量，更彰顯身為公股行庫在推動公益、促進金融教育及協助國家政策上擔任重責大任，未來臺灣銀行將持續發展多元又創新的信託服務，成就「全民共好、社會共榮」的美好願景。2025/12/25
