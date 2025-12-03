臺銀摩天輪2英兩仿古彩色銀幣 開賣

臺灣銀行銷售的「摩天輪2英兩仿古彩色銀幣」 。

臺灣銀行自114年12月 2日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外）銷售「摩天輪2英兩仿古彩色銀幣」，每枚售價新臺幣8,568元。

高聳入雲的摩天輪，是童話故事的起點、也是歡樂的泉源，承載著無數人的期盼與夢想，轉動著浪漫幸福的軌跡，它像一個永恆的符號，矗立在人們的心中。1893年芝加哥-哥倫布紀念博覽會上首次亮相的摩天輪，是由土木工程師小喬治·華盛頓·蓋爾·費里斯設計建造，其精湛的工程設計和令人嘆為觀止的景觀吸引了眾多觀眾。如今，在世界各地市集、嘉年華到遊樂園，摩天輪成為代表經典符號，依然承載著這些珍貴盛事的懷舊、驚奇和浪漫回憶。

「摩天輪2英兩仿古彩色銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，主題面描繪一系列以傳統嘉年華為主題的圖案：繁星、雲彩和懸掛的彩燈點綴夜空，色彩繽紛的熱氣球、歡快的旋轉木馬、擺盪的鞦韆、嬉戲的兒童、嘉年華帳篷以及令人興奮的雲霄飛車交織出歡樂氛圍。幣緣鐫刻年份2025，以及柏斯鑄幣廠的「P」字印記，周圍環繞著璀璨煙火，細節精緻動人。銀幣中心的旋轉摩天輪鑲嵌彩色施華洛世奇水晶，搭配24K金鍍飾，耀眼奪目，生動重現嘉年華的魔幻時刻。

銀幣幣面採取仿古技法的處理技術，古典中帶有優雅歡樂的氣息。銀幣直徑45.6公釐，厚度6.5公釐，正面刻畫英國國王查爾斯三世肖像，外圈標示國王名號(KING CHARLES III)、發行國家(TUVALU)、面額(2 DOL-LARS)。這枚美麗的仿古銀幣附有編號說明書與透明展示盒，包裝於色彩繽紛的外盒中。全球限量發行2,000枚，讓充滿懷舊、幸福、浪漫和紀念價值的禮物，凝聚浪漫懷舊與無限的歡樂祝福，不僅適合個人收藏，亦是贈予摯愛的極佳禮品！