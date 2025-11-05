臺銀數存享2.075%高利 登記普發1萬再享最高500元
▲響應政府政策，登記普發1萬再享最高500元。
政府推動「全民＋1政府相挺」普發現金1萬元政策，於114年11月5日起開放線上登記。臺灣銀行響應政府政策，推出「數位存款帳戶新戶限定回饋活動」，鼓勵民眾以臺灣銀行新臺幣數位存款帳戶作為普發現金匯入帳戶，只要完成登記申請並成功入帳，再完成指定任務，最高可享500元回饋金，再加上10萬元以內新臺幣數位存款2.075%高利活存及每月99次網銀跨轉免手續費優惠，活動至114年底為止，限時加碼，手刀登記就趁現在！
【三重加碼回饋活動】：
活動一：臺銀數存享2.075%高利登記普發1萬再加碼100元回饋金。
活動期間：114年11月1日至114年12月31日。
活動二：門號即帳號綁定數存200元回饋就賺到。
活動期間：114年10月1日至114年12月31日。
活動三：學貸數存新戶限定首次開通臺銀行動+200元回饋輕鬆拿。
活動期間：114年9月1日至114年12月31日。
三檔活動詳情請見臺灣銀行官網活動專區→https://www.bot.com.tw/tw/share/ff340612-e47b-f011-a704-98f2b3145f40。
【數位創新再進化打造便捷金融新體驗】：
為持續提升客戶數位金融體驗，臺灣銀行導入「需求驅動、取代供給導向」的產品開發理念，持續優化用戶體驗與功能迭代。近期「臺銀行動+APP」全新升級，推出多項實用新功能：
1.黃金定期定額申購／異動及查詢功能：黃金理財更便利。2.存款電子對帳單申請／異動：存款明細好安心。3.申請貸款利率變動以電子郵件通知：即時掌握貸款利率訊息。4.新臺幣存款轉外匯定期存款：外匯存款更方便。
臺銀表示，未來將持續推出更多便利功能，讓數位服務更便利、金融體驗更貼心，成為全民最信賴的數位銀行夥伴。
