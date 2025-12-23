臺銀榮獲「金安獎」「金質獎」「融資獎」三重殊榮

【記者郭襄陽台北報導】第十九屆「財團法人金融聯合徵信中心績優會員機構及人員」表揚大會於114年12月23日假台大醫院國際會議中心201廳舉行。臺灣銀行今年度再度獲評為「金安獎」、「金質獎」及「永續融資獎」之績優機構，並為113年、114年兩年度唯一同時獲得此三重肯定的金融機構，臺灣銀行由副總經理吳美齡女士代表受獎。



為落實資訊查詢安全、提升資料報送品質、豐富資訊查詢效能與推動永續融資業務，財團法人金融聯合徵信中心自96年度起每年舉辦表揚大會，期能藉由公開表揚方式獎勵會員機構，共同打造更優質健全的金融環境。



臺灣銀行副總經理吳美齡女士表示，聯徵中心績優機構評選標準嚴謹，能同時獲得此三獎項實屬不易，臺灣銀行透過總分行同仁與資訊單位緊密溝通協作，以及對資料報送嚴格自我要求，持續優化系統以強化信用資訊安全控管，並精進操作介面與提高報送資料質量；在推動永續金融方面，除配合政府政策推動綠色授信及永續發展產業融資，並建構企業ESG資訊及永續經濟活動自評問卷系統，帶動企業減碳轉型與永續發展。連續兩年獲此殊榮，不但對臺銀是莫大的肯定，更激勵未來持續精進，追求更高品質的表現。



本行自成立以來，肩負政策銀行的使命，積極支持政府各項政策，支持臺灣經濟成長，而在所有同仁的群策群力之下，以多元方式善盡企業社會責任，並配合主管機關政策承作各類永續融資商品與具輔助性質之政府專案貸款，獲獎是一種肯定更是一種責任。未來臺灣銀行將持續秉持專業、審慎與積極的態度擴大核心業務，提高中小企業授信比重、加強消金業務及財務投資、數位轉型、資產活化、並踐履ESG社會責任、強化公司治理及力倡永續發展，為永續經營奠立更堅實之基礎。期許各金融機構與聯徵中心持續密切合作，共同締造我國更優質健全之信用交易環境。2025/12/23





