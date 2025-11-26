臺銀榮獲ESG卓越獎與永續獎三獎
【記者郭襄陽台北報導】臺灣銀行永續發展實踐結果再獲肯定，近日獲頒「2025 BSIESG永續發展獎」卓越獎殊榮，以及「2025第十八屆台灣企業永續獎」三獎項，在永續單項績效方面獲授「性別平等領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「高齡友善領袖獎」榮譽，展現臺銀在企業永續發展領域成果卓然。
作為國際標準制定的重要指標機構，英國標準協會（BSI）透過其主辦之永續發展獎項，專業評定並表彰在淨零與永續發展上具卓越貢獻的企業。臺灣銀行多年來積極落實聯合國永續發展目標
（SDGs），並提升營運及管理品質。為完善風險控管及客戶保障機制，臺銀導入反賄賂管理、客訴品質管理、個人及隱私資訊管理、資訊安全及營運持續管理系統等國際標準。另取得碳足跡、水足跡與碳中和查驗，導入水資源與能源管理系統，致力節能減碳與水資源永續，展現臺銀對環境友善與永續經營的承諾。
「台灣企業永續獎」為我國具代表性之企業永續獎項，由台灣永續能源研究基金會主辦至今已邁向第十八屆，多年來受國內外企業廣泛重視與参與。臺灣銀行本次獲獎彰顯其秉持「以人為本」的永續理念，打造友善職場文化，推動性別平等與性騷擾防治，並優化員工薪酬福利與心理健康照護機制。臺銀持續關懷高齡、身心障礙者等弱勢族群，除培育同仁成為失智友善天使、建置失智友善空間外，更透過實體與數位管道推廣信託概念，結合公益活動提升社福團體收入，實踐全民共好願景。此外，為因應超高齡社會趨勢，臺銀推動青銀共融與高齡友善措施，持續推廣多項高齡金融商品，並提供專業服務，幫助長者妥適規劃資產與安養計劃，守護高齡者福祉，以落實公平待客及實踐普惠金融之決心。
此次得獎不僅是對臺灣銀行永續努力的肯定，更成為該行持續深化企業社會責任的動力。展望未來，臺銀表示將持續以「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」為核心價值，攜手社會各界邁向更具韌性與包容的永續前景，成為金融業推動社會責任的典範。2025/11/26
