臺銀深耕體育 榮獲運動推手獎殊譽

【記者郭襄陽台北報導】臺灣銀行長期投入體育公益，積極支持籃球、棒球等運動發展，今年榮獲運動部「運動推手獎」推展類金質獎，展現其在推廣體育文化與履行社會責任方面的卓越成就。繼先前榮獲教育部體育署「體育推手獎」與「運動企業認證」後，此次得獎再次肯定了臺銀在推動體育與實踐永續經營理念上的努力。115年1月9日，運動部舉行「運動推手獎」頒獎典禮，由中華奧林匹克委員會主席蔡家福親自頒獎予臺灣銀行股份有限公司副總經理戴士原，表彰臺銀對台灣體育發展的深耕投入及傑出貢獻。



臺灣銀行籃球隊成立於民國62年，致力於提升全國籃球水準、培育新秀及選訓國手。多年來，球隊為台灣籃壇培養眾多優秀人才，包括近期許致強、陳順詳等知名球星，以及現役表現優異的張家禾與陳侑昫，成為台灣籃壇的重要人才搖籃。臺銀每年投入大量心力培育隊員，包括提供營養補助、獎金、專屬訓練場地、宿舍及完善福利制度。此外，臺銀設立完整的職涯輔導機制，幫助優秀球員轉任行員，確保球員的長期發展，實現體育與職場的順暢銜接，全面支持籃球隊的發展。



臺銀也積極推廣基層籃球運動。每年暑假球隊舉辦免費青少年籃球夏令營，114年共有250名額提供高中、國中及小學生學習籃球的機會。此外，籃球隊每年深入偏鄉校園，舉辦公益籃球活動。114年9月至10月，球隊先後前往宜蘭、臺中與南投多所學校，陪伴學童進行籃球訓練，帶領學生體驗籃球運動的樂趣，為偏鄉地區播撒籃球夢想的種子。



在棒球運動方面，自民國99年起，臺銀持續與中華職棒大聯盟合作，邀請青少年棒球校隊觀賞「中華職棒明星賽」。透過現場觀賽，讓學生感受賽事的激情與震撼，激勵他們努力提升球技，立志成為未來的棒球之星，並在國際舞台上為國爭光，延續台灣棒球的榮耀與熱情。



臺灣銀行先前已連續七年榮獲教育部體育署之「體育推手獎」加上本次運動部頒發之「運動推手獎」，並曾三度獲得「運動企業認證」，儼然成為國內支持體育運動的先驅企業之一。未來，臺銀將持續發揮企業影響力，深化對體育公益及偏鄉扶助的投入，並呼應聯合國永續發展目標，推動社會和諧、國家永續與企業永續的共同願景。2026/01/08

