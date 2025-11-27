臺銀音樂饗宴 回饋財富管理貴賓

【記者郭襄陽台北報導】臺灣銀行成立迄今已歷一百二十餘年，一路走來緊隨臺灣經濟發展脈動，秉持誠信穩健的經營理念，提供社會大眾可靠、有溫度的金融服務。臺銀開辦財富管理業務十八年來，理專同仁秉持「誠信服務．客戶至上」的經營理念，用心對待客戶，並持續精進自身專業能力為客戶帶來更好的服務，使業務不斷成長茁壯，受到客戶及各界多方肯定，今(114)年度更獲得財訊財富管理大獎「最佳理專團隊」、「最佳永續推動」及今周刊財富管理銀行評鑑「最佳風控獎」等多項殊榮。







臺銀為落實履踐企業社會責任，秉持取之於社會，用之於社會理念，每年均透過舉辦豐富多樣性的活動，回饋長期支持的客戶，今(114)年歲末臺銀特別邀請「新逸交響樂團」共同舉辦『經典迴響 永恆之聲』臺灣銀行百年璀璨音樂饗宴活動，以臺銀百年歷史為主軸，引領財富管理貴賓客戶進入充滿知性與感性的古典樂神秘世界，藉由動人歌劇美聲、磅礡的交響樂曲及知名歌手演唱耳熟能詳的經典名曲，橫跨古典、流行與本土文化的音樂，完美呈現臺銀跨越世代的企業精神，溫馨、感性地傳遞臺銀的感恩心，以悠揚動人的樂音與客戶共同歡度美好的夜晚，並為客戶長久以來的支持和信賴，獻上最誠摯的感恩之情。



客戶信任是臺銀最重要的資產，臺銀理專向來以客戶需求與立場為出發點，提供適合的理財商品，為客戶創造財富價值與規劃財富傳承，在客戶的高度信賴和來自各界肯定下，賦予臺銀無限的續航力，邁向下個精彩的百年永續經營。2025/11/27



