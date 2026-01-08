臺銀馬年紀念金銀幣 限量上市
【記者郭襄陽台北報導】臺灣銀行自115年1月8日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外）銷售由澳洲柏斯鑄幣局鑄造之4款馬年精鑄紀念金銀幣，典藏餽贈兩相宜。(所有品項銀行不買回)
一、 澳洲政府丙午馬年「金馬招財」精鑄紀念金幣
主題面刻鑄一匹高抬前蹄，傲然挺立於草原的雄健金馬，盡顯王者之姿，寓意「一馬當先、所向披靡、唯我獨尊、傲立天地」。馬蹄之下，茂盛興旺的大草原，配以遠方群山為背景，寓意事業「欣欣向榮」，象徵財富「繁盛昌隆」，傳達出「招財納富、馬到成功」的祥瑞吉兆。本套馬年金幣全套（包含1、1/4及1/10英兩金幣各1枚）售價新臺幣（以下同）328,880元，全球發行量1,500套。同時亦發售單枚1/10英兩金幣，每枚每枚售價26,880元。
二、二○二六福祿壽祥瑞金馬紀念金幣
本套馬年「福祿壽」系列金幣全套3枚，包含「添福金馬」、「得祿金馬」及「長壽金馬」各1枚，均為1/5英兩規格，各有吉慶的主題圖案設計，為您送上祥瑞吉利的大好運勢。本套紀念金幣全套售價138,880元，全球發行量2,000套。同時亦發售單枚1/5英兩「添福金馬」金幣，每枚售價46,880元。
三、澳洲1英兩彩色馬年精鑄銀幣
主題面透過精緻的彩色印製工藝，生動描繪出健壯敏捷的母馬與活潑可愛的小馬。母馬昂首矯健，小馬雀躍追隨，鬃毛與尾巴隨風飛舞，呈現出奔放的力量與蓬勃的生命力，寓意馬年吉祥、家運昌隆、代代興旺、馬到成功。每枚售價6,980元，全球發行量7,500枚。
四、吐瓦魯彩色馬年扇形套裝精鑄銀幣
本套銀幣由4枚1英兩扇形彩色精鑄銀幣組成，展現各種姿態神情的駿
馬，寓意「駿馬奔騰」、「獨領風騷」、「歡樂滿堂」及「策馬入林」。每套售價23,980元，全球發行量1,500套。
客戶購買全套『澳洲政府丙午馬年「金馬招財」精鑄紀念金幣』或『二○二六「福祿壽」祥瑞金馬紀念金幣』，每套均加贈澳洲柏斯鑄幣局訂製之「搖錢水晶馬大擺設」乙座。購買其餘品項則加贈「搖錢水晶馬小擺設」乙座。此外，臺灣銀行再依購買品項，加碼備有東京2020奧運角力、拳擊、羽球及體操精鑄銀幣、瑞士小刀、WMF料理剪刀、尼龍手機肩背帶及壓邊帆布袋等好禮，詳情請上該行網站並歡迎踴躍購買。2026/01/08
