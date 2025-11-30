臺鐵元旦假期訂票售出4.6萬張 熱門時段仍有餘位

記者李佩玲／臺北報導

臺鐵公司今（1）日零時起，開放明年元旦假期（114年12月31日至115年1月5日）訂票，截至今日上午9時止，總計完成2萬9560筆、4萬6374張訂票，東、西部幹線及南迴線熱門時段仍有餘位。

臺鐵指出，截至今日上午9時止，東部幹線部分，臺北往花蓮、臺東方向，12月31日至115年1月1日，除臺北－臺東12月31日7時至15時，尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位；臺東、花蓮往臺北方向，115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

西部幹線部分，臺北往高雄方向，12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位；高雄往臺北方向，115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。南迴線部分，高雄往臺東方向，12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位；臺東往高雄方向，115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

臺鐵提醒，旅客完成訂票後，請於2日內（含訂票當日）至臺鐵各售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及臺鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於12月3日上午9時重新釋出。

臺鐵開放明年元旦假期訂票，截至今日上午9時總計售出4.6萬張車票。（資料照、臺鐵提供）