臺鐵元旦跨年加開列車疏運旅客

因應一一五年元旦與跨年旅運需求，國營臺灣鐵路股份有限公司宣布，將於一一四年十二月三十一日、一一五年一月一日及一一五年一月四日加開東線、西線及南半環自強號共十六班次；另，因應北、中、南及宜蘭地區跨年晚會散場人潮，也將加開區間車二十五班次，提供旅客更彈性的返家交通選擇（見圖）。

臺鐵公司表示，元旦加開列車車票將自一一四年十二月十二日（星期五）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。旅客可自即日起於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢各加開列車車次與時刻，並多加利用提前購票，規劃元旦出行行程。