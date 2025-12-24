臺鐵公司化後首件土地開發案審議通過 臺北市安東街土開案預計明年推動招商

【記者 洪美滿／台北 報導】臺鐵公司資產類型多元且散佈全國各地，除維持鐵路運輸本業使用外，尚有非位於沿線車站周邊之土地，如臺北市安東街土地開發案，現行都市計畫使用分區為第三種住宅區及第二種商業區(特)，面積約3,638坪，現況開闢作停車場使用，為提高土地利用價值，賦予本案更貼近市場之活化方式，臺鐵公司曾於113年8月8日舉辦投資開發座談會，邀請國內多數大型業者共同參與，透過蒐集各界不同觀點及經驗，為本案資產活化策略提出建議，作為後續提送董事會審議及納入招商機制設計之參考。

廣告 廣告

臺鐵公司表示，預計明年推動招商之安東街土地開發案位於臺北市中山區，位屬臺北市都市核心地帶，周邊有四條捷運線包圍，區位交通條件佳，且鄰近地區商業機能成熟，臺鐵公司預計規劃以高強度開發、高效率使用、高開發收益為目標，為本區注入新能量，更新再生，延續住宅及商業機能。

臺鐵公司積極推動安東街土地開發案歷經董事會三次會議審議，業於10月20日經董事會審議通過，同意以都市更新權利變換方式，對外徵求實施者，目前依公司設置條例規定報請交通部核定，希望在取得交通部核定後，預計在115年第1季辦理公告招商，期許來年順利引進投資者，成為公司化後首件推案成功之土地開發案。（照片記者洪美滿翻攝）