臺鐵公司因應鳳凰颱風列車行駛資訊

臺鐵公司因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，十二日18時至24時各級列車行駛概況如下：

一、東部幹線

(一)對號列車：

1. 樹林=花蓮間順行列車自438次 (臺北18:34開)起，逆行列車自285次(花蓮18:15開)起，恢復正常行駛。

2. 花蓮=臺東間停駛。

(二)區間(快)車：

1. 樹林=臺東間恢復正常行駛。

2. 蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

二、西部幹線

(一)對號列車：基隆=彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵=彰化間行駛）；彰化=潮州間停駛。

(二)區間(快)車：基隆=彰化間正常行駛，彰化=潮州間視風雨狀況機動行駛。

廣告 廣告

三、南迴線：各級列車全區間停駛。

四、支線：深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。

五、山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

六、明(13)日12時前列車行駛資訊，將於21時00分發布新聞稿。

七、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

(一)臺鐵公司官方網站。

(二)臺鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站(臺鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊)。

八、退、換票及改乘相關訊息

自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。