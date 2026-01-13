臺鐵公司115年新進人員甄試擴大辦理 補實關鍵專業人力支撐運輸安全服務量能
【記者 洪美滿／台北 報導】臺灣逾六成的旅運需求與區域交通往返，長期仰賴鐵路系統串聯城市、社區與產業。列車能否安全、準點運行，除仰賴設備與制度外，更取決於穩定且專業的人力支撐。為因應運輸服務需求成長、補充關鍵技術與管理人力，並持續推動組織轉型，國營臺灣鐵路股份有限公司（以下簡稱臺鐵公司）預計於115年啟動新一年度公開甄選，擴大招募各類科正、備取人員合計1,771名。
臺鐵公司表示，本次甄試計畫已於官方網站公告，招募職類涵蓋運務、工務（土木工程、建築工程、養路工程）、電務（電務、電力、電扶梯）、機務（機械、電機、消防工程），以及職安管理、職安護理、材料管理、財務管理、會計、廉政、資訊、企劃研析、事務管理、人力資源、餐旅服務及廚工等多元領域，服務地點遍及全臺各地，提供不同專業背景人才投入鐵路公共運輸體系的機會。
在薪資與報考資格方面，臺鐵公司說明，助理工程師與助理管理師職務，須具碩士學歷，或大學畢業並具二年以上相關工作經驗，起薪為每月45,130元，最高可達59,210元；技術員與事務員職務，依類科需求開放專科以上畢業者報考，起薪為每月42,580元，最高可達55,660元；助理技術員、助理事務員、助理站務員及服務員等職務，則開放高中（職）畢業者報考，起薪分別為每月40,010元及37,230元，最高分別可達51,960元及43,750元。
針對實際從事現場維修或夜間作業之人員，臺鐵公司依規定提供夜點費、危險加給，花東地區亦設有地域加給等補助措施；並持續完善訓練制度與職涯發展規劃，建立較為明確的專業培訓路徑與晉升機制，以穩定留任並累積專業能量。
臺鐵公司近年面對運輸安全要求提高與產業環境變化，已陸續推動新型列車導入、智慧號誌與監控系統建置、維修基地升級，以及旅客服務流程優化等多項措施。本次招募之新進人員，未來將實際參與相關轉型與現場改善工作，成為支撐鐵路系統穩定運作的重要人力。
此外，臺鐵公司亦持續推動友善職場政策，以「安全為核心」建構教育訓練制度，並結合跨領域學習、健康促進與家庭支持等措施，協助員工在專業發展與生活平衡間取得穩定。
「臺鐵公司115年度新進從業人員甄試簡章」預定於115年1月中旬公告。相關甄試資訊，民眾可至臺鐵公司官方網站查詢，或持續關注官網及官方社群平台，以掌握最新招募消息。（照片本報資料照）
其他人也在看
告別窮日子！3生肖未來3年運勢全開 事業財富雙豐收
不少人都希望能擺脫貧困，《搜狐網》運勢專欄點名生肖蛇、馬、羊者在未來三年受運勢推動最為明顯，不僅工作舞台擴大、正財穩定，偏財與機會也陸續浮現，只要順勢而為、把握關鍵選擇，累積多年的實力最終能轉化為實質回報，迎來事業上揚、財庫漸滿的三年黃金期。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
外籍護佐、照服員能解人力荒？ 北榮經驗談：幫助很大
為解決醫院護理人力短缺問題，衛福部護理及健康照護司規劃開放外籍護佐及照服員協助急性病房照護工作，目標於民國119年新增2000名人力，最快今年四、五月上路。台北榮總院長陳威明公開表達支持，強調在現代科技輔助下，語言障礙可透過即時翻譯、眼神交會、手勢等方式克服，且外籍人力僅從事輔助性工作而非專業護理。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
搶人留才 飯店業掀造福大戰
迎戰2026年，飯店業者持續招募、補實人力，除上調基層正職人員起薪與計時人員時薪，更聚焦加碼或提升員工福利，以彈性且多元休假、關照員工生活的財務支援，及嘉惠員工家人親屬的好康優惠，提升徵才、留才的競爭力，掀起飯店業的「造福大戰」。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
富邦悍將》陳金鋒轉任董事長特助！ 老哥陳連宏確定離開
中職富邦悍將今天宣布教練團名單，原一軍打擊教練陳連宏確定將離隊，而日前富邦已宣布陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。TSNA ・ 4 小時前 ・ 3
順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了
由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應自由時報 ・ 9 小時前 ・ 2
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 47
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 1
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
台北101專櫃爆歧視驚動賈永婕處理 越籍移工回應了
台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」爆出櫃姐歧視越籍移工，101董事長賈永婕得知狀況後，親自前往了解事件始末，鬼塚虎昨(12日)發聲明表示已啟動內部調查，涉事員工暫停職務待查，該名移工得知此事獲得處理後，透過朋友做出回應。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 62
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 28
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 1 天前 ・ 1126
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 5
網紅揭露他人案例赴俄旅遊「快速通關」恐喪失台灣身份 移民署證實！陸委會揭1挽救方法
旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱，指有民眾赴中國旅遊或途經中國，因為誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後卻被認定違規，依法喪失台灣身分，花爺並表示，這是基於資訊整理與防詐提醒，轉述案例與官方說明。對此，陸委會再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 59
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7