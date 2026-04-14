臺鐵和納斯達克記憶體大廠合建 慧榮科技臺北總部大樓開工動土

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臺鐵公司和記憶體大廠慧榮科技開發「臺鐵玉成段慧榮臺北總部大樓」，於4月13日舉行動土典禮，這也是臺鐵首次和科技產業合作開發大樓。（圖片來源／臺鐵提供）

臺鐵公司首度推動的「產、官、學」公辦都更指標案—「臺鐵玉成段慧榮臺北總部大樓」，於4月13日舉行開工動土典禮。基地位處市民大道七段，鄰近新新公園及本公司南港調車場公辦都更案，面積約0.33公頃，於110年由慧榮科技股份有限公司順利得標，並於114年4月獲臺北市政府准予核定實施都市更新事業計畫及權利變換計畫、同年12月正式申報開工，預計將於118年底完工。未來落成後，將打造出結合舒適商務辦公、科技研發與教育公益用途的多功能複合式大樓空間。

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本案為臺鐵公司首次與科技產業合作開發，位處目前輝達台北總部、南港路3段47巷和市民大道7段、潤泰玉成廣場隔壁，預計興建地上23層、地下5層的鋼骨結構(SC)企業總部大樓，總樓地板面積約40,161.15平方公尺，在空間規劃方面，部分1至3樓將捐贈予臺北市立大學，作為教育及多功能展演等公益設施空間，5至23樓則作為慧榮科技的臺北總部據點。

「臺鐵玉成段慧榮臺北總部大樓」位於輝達南港總部以及陽明海運總部大樓旁，商業潛力無窮，有助於增強臺鐵的財務條件。（圖片來源／臺鐵提供）

慧榮科技為美國納斯達克（NASDAQ， 代號SIMO）上市公司，在全球記憶體控制晶片領域極具領導地位，13日股價126美元，目前市值達42億美元。慧榮臺北總部大樓完工後，暫時在輝達台北南港總部旁，之後輝達將搬到士林T17T18的總部大樓，不過，旁邊還有陽明海運總部。

臺鐵公司表示，未來總部進駐後不僅將發揮產業領銜作用，更預期能與鄰近的國際大廠（如輝達）產生強大的加乘效應，帶動周邊相關產業佈局，進而加速催化「南港—竹科」科技廊帶的成形。此外，地區結合南港調車場、商三特及南港車站BOT等大型開發案及交通樞紐等優勢，勢必吸引高端科技人才進駐，共創政府、民間、地方三贏局面。

(原始連結)





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