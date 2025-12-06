臺鐵大誤點！最久等112分鐘引民怨：搭車搭到心累

臺鐵今（6）因設備故障導致大誤點，讓乘客是叫苦連天。讀者提供



今（6）日臺鐵驚傳電力設備故障，導致「桃園至中壢」段西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，導致上、行列車延誤，原先預估晚間20時能恢復雙向通車，但後續評估將延後至21時。由於列車班次受到誤點影響，造成許多乘客擠爆月台，也引起民怨。

臺鐵公司表示，今日受桃園至內壢間由於電力設備故障影響，為避免列車連鎖延誤擴大，部分列車截短行駛，楊梅至桃園間1214、1207次，樹林至北湖間4183次、新豐至樹林間4046次、樹林至桃園間4191次各停駛，山佳至中壢間1211、2194次停駛。

臺鐵公司公告，電力故障事故發生在13時41分，列車調度因此受阻，部分區間行駛速度受限，旅客行程可能受到延宕，對此台北車站更傳出列車誤點時間一度長達112分鐘。

針對臺鐵列車大誤點，現場乘客也是怨聲載道，除了月台人潮擠爆外，上了車後列車又走走停停，快車變慢車，甚至感覺像在「鐵軌上塞車」一樣，讓趕時間的乘客感到相當著急，更是有乘客直呼「搭車搭到心累了」。

