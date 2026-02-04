臺鐵山嵐號全新路線 臺南－彰化4/3啟程

記者古可絜／綜合報導

由臺鐵公司和雄獅旅行社共同營運的觀光列車「山嵐號」今（4）日暖身，從臺南市保安站出發駛進臺南火車站，吸引月臺旅客目光，為預定4月3日啟程「臺南－彰化」全新路線暖身。

臺鐵指出，「山嵐號」民國114年4月投入花東線營運，4月3日將推出「臺南－彰化」全新路線，帶來中南部鐵道觀光體驗，也帶動沿線城鎮觀光和地方產業發展，深化鐵道運輸和地方文化連結。

「山嵐號」全新路線串聯南部平原與中部山城聚落，沿線景觀從廣闊農田、丘陵地形到富含鐵道風情的小鎮景緻，讓旅客充分體驗中南部人文底蘊和自然風貌，同時感受慢遊鐵道魅力。

此外，「山嵐號」也供應以沿線及周邊地區特色食材製作的多寶格禮物盒餐點，讓旅客在旅途中同步品嘗在地風味，深化鐵道旅行記憶。臺鐵表示，未來將持續推動多元特色觀光列車，提供旅客更豐富深度鐵道旅遊體驗，讓鐵道成為探索臺灣重要風景線。

臺鐵山嵐號全新路線「臺南－彰化」將於4月3日啟程。（臺鐵提供）