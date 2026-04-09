臺鐵推媽祖進香應援活動4/9起購票即贈限量好禮

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▲凡於指定車站購買「大甲或白沙屯」4月12日後之來回車票（不限同日來回）之旅客，即可當場獲贈限量應援品。

【記者 廖美雅／綜合 報導】為配合年度宗教盛事，白沙屯媽祖進香活動及大甲媽祖遶境活動，臺鐵公司規劃辦理相關疏運及應援措施，提供旅客安全、便捷之運輸服務。此次活動自4月9日起開放購買4月12日（出發日）車票。凡於指定車站購買「大甲或白沙屯」4月12日後之來回車票（不限同日來回）之旅客，即可當場獲贈限量應援品，提供旅途中實用便利並提升整體參與體驗，數量有限，送完為止。

▲凡於指定車站購買「大甲或白沙屯」4月12日後之來回車票（不限同日來回）之旅客，即可當場獲贈限量應援品。

此活動發放車站及數量：台中120、竹南90、豐原90、彰化90、新烏日80、大甲70、沙鹿70、台中港40、白沙屯90、員林80、苗栗60、田中60、二水60。臺鐵表示期望在本次活動，提供安全便捷的運輸服務之餘，也以實際行動支持宗教文化，讓民眾在參與盛事的同時，感受到更多貼心與關懷。（照片／記者廖美雅翻攝）