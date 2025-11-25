臺鐵推臺中驛紀念酒 售價5500元27日開賣
[NOWnews今日新聞] 為慶祝臺中車站建站120週年，臺鐵推出噶瑪蘭威士忌客製臺鐵「臺中驛紀念酒」，將於11月27日(星期四)於臺鐵夢工場指定門市限量開賣，數量有限，每組售價5500元。
台鐵說明，臺中驛紀念酒酒品選用噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，此款酒曾榮獲2015年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards,WWA)「世界最佳單一麥芽威士忌」(2015 World's Best Single Malt)的國際大獎殊榮，運用噶瑪蘭酒廠獨特的STR燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的Vinho口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富，酒精濃度介於50-59.9%，香氣四溢，以深秋金黃酒液詮釋臺鐵經典車站的歲月韻味，讓人「驛」猶未盡!
台鐵分享，酒品風味綻放香瓜果香與焦糖香甜，結合葡萄酒特質之豐富融合體，呈現細緻且平衡之嗅感、完美呈現水果與橡木絕妙風味，口感甘甜，杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞，尾韻潔淨，整體風味醇厚濃郁、豐富口感令人回味無窮，威士忌禮盒特別採用精緻木盒包裝，盒身以燙金「臺中驛」方式呈現，相當具備收藏價值。
商品銷售資訊如下:
一、販售時間:114年11月27日(星期四)，依販售門市營業時間為主，數量有限，售完為止。
二、售價:每組售價5,500元(每人每次限購2組) 。
三、販售門市及數量如下:
(一)臺鐵夢工場臺北旗艦店(02-23830367):60組。
(二)臺鐵夢工場花蓮店(03-8333971):50組。
(三)臺鐵夢工場臺東店(089-235705):10組。
(四)台鐵便當販賣店-臺北2號店(02-23619309):60組。
(五)台鐵便當販賣店-臺中店(04-22224683):60組。
(六)台鐵便當販賣店-高雄販賣臺(07-2851751):60組。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
