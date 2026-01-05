臺鐵攜手新美館 車站變身藝術場域

記者古可絜／綜合報導

臺鐵公司與新北市美術館跨域合作，讓原以運輸為主的車站場域，轉化為充滿藝術氣息的多元空間；此次合作以交通節點為核心，嘗試將「行旅」與「藝術美學」相互交織，讓旅客在日常移動中，也能與藝術不期而遇。

臺鐵公司近年積極推動場站活化及多元使用，不僅提升旅客服務品質，也盼使車站成為生活的延伸，此次與新北市美術館攜手，是跨領域合作的新嘗試，透過藝術專業與鐵道空間的結合，為旅客帶來更具溫度與生活美感的體驗。

新北市美術館鄰近臺鐵鶯歌車站，旅客可透過鐵路路網快速抵達，是最便捷環保的交通方式之一，合作不僅呼應在地文化脈絡，更強化美術館與車站之間的場域關係，串聯起藝術場館與城市日常的流動動線，讓藝術成為旅客與居民隨手可及的風景。

車站承載著人群移動的故事，而藝術擅於捕捉生活的細膩瞬間，兩者結合能激盪出新的公共價值。此次引入新北市美術館的策展能量，期望為車站注入更豐富的文化氣息，打造兼具觀光、生活與美感體驗的公共場域。未來雙方將持續探索更多跨域合作的可能性，為旅客帶來更具深度與溫度的旅運體驗，同時也邀請民眾搭乘臺鐵前往新北市美術館，享受便捷交通、沉浸藝術氛圍，感受旅程與美學交織的獨特魅力。

臺鐵與新北美術館透過藝術專業與鐵道空間的結合，為旅客帶來更具溫度與生活美感的體驗。（臺鐵提供）