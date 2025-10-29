臺鐵攜手松山文創園區 菸廠尋味便當開賣

記者古可絜／臺北報導

臺鐵公司與松山文創園區首度攜手合作，於園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」。便當以活動主題「沿之有物TRACING THE ECHOES」為靈感，「沿」象徵依循鐵道路徑回望歷史，「物」代表沿線產業遺產與人文故事。

由臺北餐旅分處（七堵）便當開發團隊操刀設計，採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜來承襲菸廠食堂的和風滋味；主食選用地瓜飯，並配以柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇及花椰菜，重現舊時工廠餐桌的樸實風味。

「菸廠尋味便當」每份售價150元，販售期間自10月31日至11月16日，於臺北夢工場、松山夢工場、南港夢工場及七堵販賣臺，每日午、晚餐時段限量供應，邀請民眾以味蕾作為時光載具，在美味之間，探尋縱貫線與臺北城市發展的歷史軌跡。

臺鐵公司與松山文創園區首度攜手合作，於園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」。（臺鐵提供）

臺鐵公司與松山文創園區首度攜手合作，於園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」。（臺鐵提供）

採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜來承襲菸廠食堂的和風滋味。（臺鐵提供）

配以柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇及花椰菜，重現舊時工廠餐桌的樸實風味。（臺鐵提供）