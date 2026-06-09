臺鐵新服務閃耀五大明珠 歡慶臺鐵139週年鐵路節

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【記者 劉蘇梅／台北 報導】臺鐵公司今（9）日上午10時於臺鐵大樓演藝廳舉辦「115年鐵路節（臺鐵139週年）慶祝大會」，行政院院長卓榮泰、交通部部長陳世凱、各級長官及國內軌道產業界代表親臨會場，共襄盛舉，祝賀臺鐵139週年生日快樂。

行政院卓院長對全體同仁默默付出、於天災期間搶修與疏運的貢獻表達由衷感謝，更特別提到去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉災情，大批志工滿懷熱情前往災區救災，臺鐵當時配合增開加班車到光復車站，服務這些志工，也讓國人和國際朋友看到臺灣有這麼高的韌性，這就是臺鐵在那時所發揮出來，對國家最好的貢獻。

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卓院長更在現場宣布，為鼓勵同仁勇於承擔，已正式核定調整增加臺鐵基層主管加給，並追溯自115年6月1日起實施。 此外，卓院長強調，面對近期豪大雨特報，臺鐵務必以最高警覺、最快應變落實沿線安全。未來政府除全力協助都市縫合與軌道工程外，也將推動「雙鐵雙核心」政策，深化臺鐵與高鐵的高度融合。

交通部陳部長表示，臺鐵公司化後承載社會與員工的雙重期望。陳部長強調，工務、機務、電務同仁在第一線務必落實各項SOP，唯有做好安全，才能保障員工與旅客的生命財產。此外，行政院與交通部將全力作為後盾，逐步落實並提升員工福利、提振士氣。陳部長感性指出，臺鐵不僅推動臺灣經濟與運輸，更養育了無數同仁的家庭，未來將持續協助臺鐵改革成功，並祝臺鐵生日快樂。

慶祝大會中，特別頒發「臺鐵之友」、「優良志工」、「服務滿40年資深人員」及「績優人員」等獎項，以表彰長年投入鐵路服務、默默奉獻的同仁與各界夥伴，並向所有獲獎者致上最誠摯的敬意與感謝。

為歡慶115年鐵路節，臺鐵於北、中、南、東四區多個車站同步舉辦一系列多元的慶祝活動，結合表演藝術、文化展覽及公益宣導，邀請旅客與民眾共同感受鐵道文化魅力。包括松山站舉辦月琴演奏、日本松山市花燈展示；鶯歌站推出鐵道模型展；新竹站辦理鐵路安全宣導；豐原站舉辦音樂表演、小農市集及客家文化活動；屏東站安排廉政宣導及繪馬祈福；花蓮站設置鐵路藝廊，展現東部鐵道文化風情。

此外，臺鐵夢工場同步推出多款鐵路特色商品，提供民眾選購珍藏。南港站、松山站等車站內商場，也推出活動期間憑當日臺鐵乘車票根至指定店家消費即可享優惠的活動，及萬華車站飯店業者亦推出優惠方案，皆歡迎民眾踴躍搭乘臺鐵、共享鐵路節歡樂。

臺鐵公司董事長鄭光遠表示，「安全」是企業轉型與永續經營的根本基石，就像是一條最堅韌的絲線，唯有緊緊扣住安全主軸，才能將臺鐵的未來藍圖完美串聯成一串璀璨的「五大明珠項鍊」。這條安全絲線所串起的第一顆最大明珠，是核心本業的「運輸收入」，其餘四顆則是包括資產開發、臺鐵便當、臺鐵夢工場與臺鐵假期。在絕對安全的守護與整合發展下，五大明珠彼此相互輝映，不僅穩固本業根基，更展現多元經營的全新效益。

臺鐵公司表示，臺鐵將以安全為首要目標，持續精進安全治理、設施優化與員工關懷。在確保行車安全的承諾下，結合在地文化與觀光資源，打造更具溫度與感動的乘車體驗；臺鐵將以創新、專業與熱忱重新發光，成為國人心中最信賴的品牌，攜手邁向永續發展的新里程碑。(圖：記者劉蘇梅拍攝)