臺鐵春節再加開52班列車 1/23起開放訂票

記者李佩玲／臺北報導

因應春節連續假期疏運旅客需要，臺鐵公司今（20）日宣布，自2月12日起至2月23日全線再加開各級列車52班，並於1月23日零時起同步開放網路、臺鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

臺鐵指出，再加開的52班列車中，20班為東線對號列車，32班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加6.7％；另外，春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用臺鐵e訂通APP 取票。

廣告 廣告

因應春節連假疏運旅客需要，臺鐵2月12日起至2月23日全線再加開各級列車52班。（資料照、臺鐵提供）