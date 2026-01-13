臺鐵春節東部幹線車票售出近38萬張 西部幹線明開賣

記者李佩玲／臺北報導

臺鐵公司今（13）日開放春節東部幹線對號列車訂票，截至今天上午9時止，總計完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，長途自強號仍有座位；西部幹線對號列車車票明天零時起開賣，東線實名制列車則於15日零時起開放訂票。

今年春節連假共有9天，臺鐵規劃2月12日至23日為春節疏運期，並於今日開放東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）網路、臺鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。

臺鐵指出，截至今日上午9時止，臺北往花蓮、臺東方向，2月13日上午8時至14日下午6時，長途自強號尙餘零星座位，其餘時段也仍有餘位；臺東、花蓮往臺北方向，2月21日上午11時至22日下午2時，長途自強號尙餘零星座位，其餘時段也仍有餘位。南迴線部分，高雄往臺東方向，2月13日至14日，長途自強號各時段仍有餘位；臺東往高雄方向2月21日至22日，長途自強號各時段仍有餘位。

臺鐵提醒，旅客完成訂票後，請於2日內（含訂票當日）至各售票車站及便利超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」及臺鐵e訂通APP付款購票；逾期未取的車票，將於15日上午9時重新釋出。另外，2月13日、14日、21日及22日加開的東線實名制列車，將於15日零時起開放設籍於花蓮縣、臺東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

臺鐵今日開放春節東部幹線對號列車訂票，截至今天上午9時止，總計完成37萬9537張訂票。（資料照、臺鐵提供）