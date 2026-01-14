臺鐵春節西部幹線車票開賣 長途自強號仍有餘位

記者李佩玲／臺北報導

臺鐵公司今（14）日開放春節西部幹線對號列車訂票，截至今日上午9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張訂票，部分時段的長途自強號仍有餘位；東線實名制列車將於明日零時起開放訂票。

臺鐵指出，截至今日上午9時，西部幹線臺北往高雄方向，2月13日下午6時至14日下午2時，長途自強號尙餘零星座位，其餘時段也仍有餘位；高雄往臺北方向，2月21日下午12時至22日下午4時，長途自強號尙餘零星座位，其餘時段也仍有餘位。

至於，昨日起開賣的東部幹線臺北往花蓮、臺東方向，2月13日上午8時至14日下午7時，長途自強號尙餘零星座位，其餘時段仍有餘位；臺東、花蓮往臺北方向，2月21日上午6時至22日下午5時，長途自強號尙餘零星座位，其餘時段仍有餘位。南迴線部分，高雄往臺東方向，2月13日至14日，長途自強號各時段仍有餘位；臺東往高雄方向，2月21日至22日，長途自強號各時段仍有餘位。

臺鐵提醒，旅客完成訂票後，請於2日內（含訂票當日）至各售票車站及超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及臺鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於16日上午9時重新釋出；另2月13日、14日、21日及22日加開的東線實名制列車，將於明日零時起開放設籍於花蓮縣、臺東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

臺鐵今日開放春節西部幹線對號列車訂票，部分時段長途自強號仍有座位。（資料照、臺鐵提供）