臺鐵春節連假加開271班列車 1/13起開放訂票

記者李佩玲／臺北報導

因應春節連假疏運旅客需要，臺鐵公司今（9）日宣布，自2月12日起至23日，全線加開各級列車共計271班；春節連假車票自1月13日起開放東部幹線對號列車訂票、1月14日起開放西部幹線對號列車訂票，東線實名制列車則於1月15日起開放訂票。

今年農曆春節連假為2月14日至22日共9天，為疏運旅客，臺鐵自2月12日起至23日，全線加開各級列車共計271班，其中包含東部地區實名制列車8班、彰化－臺北－花蓮EMU3000型自強號列車20班、臺北－高雄－臺東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化（海線）EMU3000型自強號列車8班、臺中－潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，2月12日至23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

臺鐵指出，春節連假車票自1月13日0時起開放東部幹線對號列車包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車訂票，1月14日0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日的乘車票，另東線實名制列車則於1月15日0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或臺東縣及上開2者的配偶與直系血親1親等民眾訂票。另外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

因應春節連假到來，臺鐵自2月12日起至23日，全線加開各級列車共計271班。（資料照、臺鐵提供）