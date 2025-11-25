臺鐵獨家噶瑪蘭威士忌客製「臺中驛紀念酒」 2015世界最佳單一麥芽威士忌限量典藏

【記者 洪美滿／台北 報導】為慶祝臺中車站建站120週年，臺鐵公司特別精心推出噶瑪蘭威士忌客製臺鐵「臺中驛紀念酒」，將於114年11月27日(星期四)於臺鐵夢工場指定門市限量開賣，數量有限，錯過就搶不到了，只為懂得品味的您!

臺中驛紀念酒酒品選用噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，此款酒曾榮獲2015年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards,WWA)「世界最佳單一麥芽威士忌」(2015 World’s Best Single Malt)的國際大獎殊榮，運用噶瑪蘭酒廠獨特的STR燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的Vinho口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富，酒精濃度介於50-59.9%，香氣四溢，以深秋金黃酒液詮釋臺鐵經典車站的歲月韻味，讓人「驛」猶未盡！

酒品風味綻放香瓜果香與焦糖香甜，結合葡萄酒特質之豐富融合體，呈現細緻且平衡之嗅感、完美呈現水果與橡木絕妙風味，口感甘甜，杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞，尾韻潔淨，整體風味醇厚濃郁、豐富口感令人回味無窮。

威士忌禮盒特別採用精緻木盒包裝，盒身以燙金「臺中驛」方式呈現，相當具備收藏價值，這不只是一瓶威士忌，更是一段跨越時間與空間的旅程，一次讓味覺與記憶連結的體驗，每一口地細細品嚐，感受那記憶中溫暖陽光灑落在車站上、列車緩緩駛過的場景，以及旅途上每個細微而溫暖的瞬間，更讓每位收藏者都能在香氣與口感中，找回屬於自己的專屬旅程回憶。

商品銷售資訊如下:

一、販售時間:114年11月27日(星期四)，依販售門市營業時間為主，數量有限，售完為止。

二、售價:每組售價5,500元(每人每次限購2組) 。

三、販售門市及數量如下:

(一)臺鐵夢工場臺北旗艦店(02-23830367):60組。

(二)臺鐵夢工場花蓮店(03-8333971):50組。

(三)臺鐵夢工場臺東店(089-235705):10組。

(四)台鐵便當販賣店-臺北2號店(02-23619309):60組。

(五)台鐵便當販賣店-臺中店(04-22224683):60組。

(六)台鐵便當販賣店-高雄販賣臺(07-2851751):60組。

（照片影音臺鐵公司提供）