臺鐵結合鐵道文化與在地風味 首推春節伴手禮

記者李佩玲／臺北報導

臺鐵公司今（29）日宣布，將於明年1月1日推出與臺灣果釀品牌合作的春節限定伴手禮「橘祥迎福禮盒」，商品以「回家」的情感記憶為主題，結合鐵道文化與在地風味，內含莒光號「經典梅酒」、藍皮解憂號「桂花蘋果濃縮醋」、山嵐號「阿里山特調精品濾掛咖啡」及海風號「臺灣番茄果乾」。

臺鐵說明，「橘祥迎福禮盒」以深具年代感與代表性的莒光號橘色車身為包裝設計主色調，寓意「橘（吉）祥迎福」，外盒採手繪風格呈現鐵道沿線風景，象徵溫度、風土與團圓；禮盒內的商品包裝則以4款列車意象設計，象徵四方平安、一路順行。

其中，莒光號「經典梅酒」採用臺灣青梅釀造，酒液呈溫潤金橘色，入口酸甜平衡、尾韻圓潤，既保留青梅的清爽自然，又帶出柔和沉穩的酒體表現；藍皮解憂號「桂花蘋果濃縮醋」以低溫萃取方式保留桂花香氣，具有細緻花香與果韻；山嵐號「阿里山特調精品濾掛咖啡」選用海拔1300公尺的阿里山精品咖啡豆，搭配專業烘焙技藝與品鑑精神，完整展現產區風味；海風號「臺灣番茄果乾」果乾本身紅潤飽滿的色澤，象徵旅程一路走來愈加順遂、喜氣收尾。

（開車不喝酒 、安全有保障）

臺鐵將於明年元旦推出與臺灣果釀品牌合作的春節限定伴手禮「橘祥迎福禮盒」。（臺鐵提供）